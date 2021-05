Cuore e ragione non sempre vanno d’accordo. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà alle prese con dei sentimenti che ha provato in tutti i modi a reprimere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie delusa da Michael

Da ormai oltre dieci anni le vite di Michael e Rosalie Engel (Natalie Alison) sono inesorabilmente legate. Nonostante siano passati due lustri dalle loro mancate nozze, questi due personaggi sembrano infatti non riuscire a stare lontani… e le conseguenze non si faranno attendere! Come sappiamo, tra i due è recentemente riesplosa la passione, ma – mentre Rosalie non sogna altro che iniziare una relazione col bel dottore – lui non è invece affatto interessato ad un legame serio. Per non ferire la donna, però, le ha tenuto a lungo nascosta la verità, finendo per ferirla.

Ben presto, infatti, Rosalie scoprirà l’inganno e (comprensibilmente) non la prenderà bene: ferita e umiliata, la donna caccerà Michael di casa, per poi aggredirlo alle spalle quando l’uomo rientrerà nell’appartamento in piena notte. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael capisce di amare Rosalie

Come vi abbiamo anticipato, l’aggressione sarà in realtà dovuta ad uno sfortunato scambio di persona (Rosalie penserà che si tratti di uno scassinatore), ma la situazione diventerà presto comunque ingestibile. Niederbühl, infatti, sarà terribilmente a disagio ogni volta che si troverà nelle vicinanze della Engel, tanto che quest’ultima deciderà di traslocare. Le sorprese, però, non sono finite…

Proprio quando la questione sembrava finalmente chiarita, infatti, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Michael farà un sogno romantico su Rosalie, capendo di provare dei forti sentimenti per lei. Confuso, l’uomo si confiderà con Robert (Lorenzo Patané), che lo spronerà a concedere una possibilità ala Engel. Un consiglio che non cadrà nel vuoto…

Incoraggiato dall’amico, Niederbühl inviterà infatti Rosalie ad un appuntamento galante. Ebbene, inizialmente le cose sembreranno andare per il meglio, almeno fino a quando in cielo non comparirà la scritta “Mi vuoi sposare?”. Sarà un segno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

