Ingannare una donna innamorata non è mai una buona idea. Se poi la donna in questione si chiama Rosalie Engel (Natalie Alison), le cose si possono mettere male! Lo scoprirà presto Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore pagherà a caro prezzo la sua scarsa sincerità…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi ha un incidente! Quali conseguenze ci saranno?

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael finge di amare Rosalie

Fin da quando è tornata a sorpresa al Fürstenhof, è stato chiaro che il destino di Rosalie sarebbe stato ancora una volta legato a quello di Michael. Non ci è infatti voluto molto prima che la donna si trasferisse a casa del suo ex per poi innamorarsi nuovamente di lui. Una situazione che si è complicata con il tempo…

Pur avendo messo in chiaro di non essere pronto né interessato ad una nuova relazione, il medico non ha infatti potuto evitare la crescente attrazione per l’ex fidanzata, tanto da finire a letto con lei. E qui sono iniziati i problemi!

Dopo quella notte d’amore, infatti, Rosalie si è convinta che Michael ricambi i suoi sentimenti e che abbia iniziato una relazione con lei. Peccato solo che le cose non stiano affatto così! Memore delle delusioni ricevute dalla Engel in passato, Niederbühl non ha infatti nessuna intenzione di legarsi nuovamente a lei.

Di fronte all’entusiasmo della donna, però, non avrà il coraggio di confessarle la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scopre che Michael l’ha ingannata

Al settimo cielo per la felicità, Rosalie inizierà dunque a comportarsi come se lei e Michael fossero di nuovo una coppia, mettendo il medico in profondo imbarazzo, tanto da spingerlo a dormire in ambulatorio pur di non dover tornare a casa.

Insomma, la situazione sarà chiaramente insostenibile tanto che alla fine Nieberbühl sarà costretto a confessare la verità alla “fidanzata”. Una confessione che lei non prenderà con filosofia! Ferita ed umiliata per essere stata presa in giro per giorni interi, la Engel non esiterà a cacciare il medico dal suo stesso appartamento.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E non è finita qui! Quando poco dopo salterà la corrente, la donna rifiuterà di chiedere aiuto preferendo rimanere al buio. E così, quando Michael tenterà poco dopo di tornare in casa, lei lo scambierà per uno scassinatore. Un fraintendimento che avrà conseguenze inaspettate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.