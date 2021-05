Quando si tratta di fare i propri interessi, Rosalie Engel (Natalie Alison) non guarda in faccia a niente e a nessuno, anche se si tratta di danneggiare le persone a lei più care. Ne avremo ancora una volta la conferma nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la bella biondina si esibirà nell’ennesimo geniale intrigo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André parte per l’Olanda con Leentje

Da quando Rosalie è improvvisamente tornata al Fürstenhof e si è trasferita da Michael (Erich Altenkopf) e André (Joachim Lätsch) sono state scintille. Fin dall’inizio, infatti, la donna ha messo i bastoni tra le ruote a Konopka, arrivando persino ad ipnotizzarlo pur di costringerlo a coinvolgerla nei suoi affari.

Nonostante i tentativi del medico di mediare, la situazione non solo non è migliorata con il passare del tempo, ma è definitivamente precipitata. In seguito all’ennesimo litigio, infatti, André ha commesso un’azione avventata che gli è costata cara: ha battuto violentemente la testa mentre provava ad attraversare un fiume, perdendo completamente la memoria.

Soccorso da una bella turista olandese di nome Leentje (Antje Mairich), lo chef ha deciso di non voler provare a ricordare chi è, preferendo lasciarsi tutto alle spalle ed iniziare una nuova vita con la sua nuova fiamma nei Paesi Bassi. Sarà un addio?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner e Michael cercano André

L’improvvisa scomparsa di André ha comprensibilmente destato non poca preoccupazione al Fürstenhof, specialmente in Werner (Dirk Galuba). Le ricerche dell’anziano albergatore, però, non hanno avuto l’esito sperato: di André non c’è traccia!

Proprio quando Saalfeld stava iniziando a temere il peggio, però Rosalie ha fatto una scoperta inaspettata: una foto che ritrae André sorridente insieme a una donna. A quel punto la Engel non ha più avuto dubbi: lo chef si è innamorato e se n’è andato di sua spontanea volontà. Michael e Werner, però, non si accontenteranno…

Sempre più preoccupati, i due ingaggeranno un detective per rintracciare il loro caro e si rifiuteranno di prendere alcuna decisione che possa in qualche modo danneggiare il cuoco. Così facendo, però, andranno involontariamente a pestare i piedi a Rosalie…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Rosalie falsifica una cartolina di André

La Engel avrà infatti urgente bisogno dei 40.000 euro ricavati dalla vincita della gara di quiz, ma Michael si rifiuterà di darle il denaro, in quanto era destinato alla nuova cucina di André. Un “no” che la donna non prenderà con filosofia…

Determinata a mettere fine una volta per tutte alle ricerche dello chef e alla speranza che quest’ultimo possa tornare al Fürstenhof, Rosalie penserà dunque bene di ricorrere ad una vera e propria truffa: spacciandosi per André, invierà a Werner una cartolina dall’Olanda, assicurandogli di essere felice e di non avere intenzione di rientrare a Bichlheim.

A quel punto Saalfeld e Niederbühl interromperanno le ricerche ed il medico acconsentirà a consegnare a Rosalie i 40.000 euro. La donna l’avrà dunque fatta franca ancora una volta? Per ora possiamo anticiparvi che prima o poi la verità è destinata a venire fuori… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

