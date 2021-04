Un vero e proprio shock è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef del Fürstenhof sarà infatti protagonista di un incidente che lo porterà a prendere una decisione drammatica…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André ha un incidente

Le ultime settimane non sono state semplici per André. Dopo la triste fine della sua storia d’amore con Linda (Julia Grimpe), lo chef si è infatti ritrovato a dover lottare contro Rosalie (Natalie Alison) ed i suoi tentativi di soffiargli la sua nuova attività commerciale.

Come sappiamo, alla fine la donna l’ha avuta vinta, riuscendo ad entrare in affari con Konopka. Purtroppo per quest’ultimo, però, questo successo non è bastato a far tranquillizzare la Engel. Non appena si presenterà una nuova occasione, infatti, Rosalie non esiterà a cercare di truffare il socio!

Sarà così che – pur di andare ad una gita in barca organizzata da Robert (Lorenzo Patané) – Rosalie penserà bene di ingannare “l’amico” per convincerlo a coprire i turni per lei al Cafè Liebling. Peccato solo che lui scoprirà tutto e deciderà di raggiungere la donna…

Come prevedibile, ne scaturirà un’accesa lite in seguito alla quale André deciderà di tornare a casa scendendo dalla barca e attraversando a piedi il fiume. E sarà allora che accadrà qualcosa di inaspettato: complice l’agitazione e la corrente, l’uomo scivolerà e cadrà battendo la testa contro una pietra! Un incidente che rischierà di trasformarsi in tragedia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leentje salva André

A causa del colpo subito, André perderà infatti i sensi e rischierà di annegare. Fortunatamente, però, lo chef avrà un angelo custode: una turista accampata nei paraggi noterà infatti casualmente che l’uomo è in difficoltà e si precipiterà in acqua per aiutarlo.

Grazie al coraggioso intervento della bella sconosciuta, Konopka riuscirà a scampare quella che sembrava una morte certa e verrà accudito dalla donna, che si rivelerà essere una turista olandese di nome Leentje van Straaten (Antje Mairich). Le sorprese, però, non sono ancora finite…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: André perde la memoria e parte per l’Olanda

Quando André tornerà finalmente in sé, si renderà infatti conto di non ricordare assolutamente più nulla, al punto da non sapere nemmeno chi è. Una cosa, però, sarà ben presto chiara: ha un grande talento ai fornelli! Talento che lo farà avvicinare ulteriormente a Leentje, in quanto quest’ultima gestisce un ristorante in Olanda.

Ebbene, l’affinità con la sua salvatrice combinata con la propria amnesia e la sensazione di non avere un passato particolarmente edificante porteranno André a prendere una decisione inaspettata: rinunciare a provare a recuperare la memoria e iniziare invece una nuova vita insieme a Leentje!

E così Konopka lascerà il Fürstenhof per seguire la van Straaten in Olanda! Il suo sarà davvero un addio? Per ora possiamo anticiparvi che non sarà questo l’ultimo atto di André a Tempesta d’amore…

