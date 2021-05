Alcune persone sembrano riuscire ad innamorarsi solo di persone destinate a farle soffrire. Ne sa qualcosa Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nella prossima stagione di Tempesta d’amore si ritroverà ancora una volta invischiata in una relazione sbagliata. E questa volta non ci sarà solo in gioco un cuore spezzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik scopre i crimini di Ariane! E decide di…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa si innamora di Max

Negli episodi italiani di Tempesta d’amore la ferita lasciata dalla fine della relazione tra Robert (Lorenzo Patané) e Vanessa è ancora fresca. Ciononostante, la ragazza non imparerà facilmente la lezione. Tra qualche mese, infatti, la nipote di Alfons (Sepp Schauer) perderà la testa per un altro uomo che non sarà interessato a costruire con lei nulla di serio: Max Richter (Stefan Hartmann), personaggio presto in arrivo anche da noi in Italia.

Benché attratto dalla bella Sonnbichler, il giovanotto sarà infatti invaghito di un’altra donna: Shirin Ceylan (Merve Çakır), la migliore amica di Maja (Christina Arends). Il risultato? Non solo Max non ricambierà i sentimenti di Vanessa, ma chiederà addirittura a quest’ultima di aiutarlo a conquistare Shirin!

Inutile dire che la situazione diventerà ben presto insostenibile per la Sonnbichler, che confesserà a Richter ciò che prova per lui. Una dichiarazione che non sortirà gli effetti sperati…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa vittima del piano di Georg

Benché addolorato, Max spiegherà infatti a Vanessa di non ricambiare i suoi sentimenti, accettando però di rimanerle accanto come amico. Quando la ragazza andrà in crisi a causa dei suoi scarsi progressi con la riabilitazione dopo il complicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta, infatti, sarà proprio Richter a regalarle l’autobiografia di uno schermitore professionista che è riuscito a superare un problema molto simile al suo: Georg Fichtl (Robert Herrmanns).

Ebbene, Vanessa rimarrà così colpita dalla storia da decidere di contattare l’atleta, che pochi giorni dopo si presenterà a sorpresa al Fürstenhof. Uniti dalla passione per la scherma e dal dramma dell’infortunio, i due si avvicineranno velocemente, tanto che dopo pochi giorni diventeranno una coppia. Una novità che avrò conseguenze inaspettate…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Vedendo Vanessa insieme ad un altro, infatti, Max aprirà finalmente gli occhi, capendo di essere da sempre innamorato di lei. Quando si dichiarerà, però, lei non solo non lo prenderà sul serio ma deciderà di buttarsi anima e corpo nella sua relazione con Georg. Peccato che le cose non siano come appaiono…

L’interesse di Georg per Vanessa, infatti, non ha nulla ha che vedere coi sentimenti. L’uomo intende spingere la ragazza a partecipare alle gare di scherma, incurante del fatto che la salute della Sonnbichler potrebbe risentirne. Il motivo? I soldi delle scommesse!

E il caso vorrà che sarà proprio Max a scoprire il piano criminale del rivale: riuscirà ad avvertire Vanessa prima che sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.