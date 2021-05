Anche il docile Ildefonso Cortes (Cisco Lara) saprà tirare fuori un bel caratterino nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Il pretendente di Camino Pasamar (Aria Bedmar) perderà infatti “pericolosamente” le staffe nel corso di un confronto con Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), tant’è che arriverà addirittura a sfidarlo a duello. Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Camino “usa” Ildefonso per nascondere la sua storia con Maite

Se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Ildefonso è il nipote del marchese De Los Pontones; il ragazzo farà la conoscenza di Camino grazie all’intercessione di Rosina Rubio (Sandra Marchena), ma ovviamente non saprà che la figlia di Felicia (Susana Soleto) ha scelto di frequentarlo soltanto su suggerimento di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che le avrà appunto detto che deve accettare eventuali pretendenti per impedire alla madre di venire a conoscenza della loro relazione.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, Camino si renderà conto del fatto che Ildefonso ha intenzioni serie nei suoi riguardi, motivo per cui tenterà disperatamente di dire a Felicia di non essere interessata a lui.

Purtroppo, però, la ristoratrice non darà alcun peso alle parole della consanguinea e la obbligherà ad intrattenersi con Ildefonso Cortes, se davvero vuole continuare a prendere lezioni di disegno dalla Zaldua. Da lì la situazione non farà altro che peggiorare e anche la calma apparente di Ildefonso cederà il passo ad un insospettabile lato oscuro dell’uomo…

Una Vita, spoiler: Ildefonso sfida Antoñito a duello!

Eh sì: nel corso di un dialogo al ristorante Nuovo Secolo XX, il Cortes si indispettirà con Antoñito nel momento in cui quest’ultimo asserirà che il governo sta mandando i suoi soldati in Marocco, dove c’è la guerra, anche se è consapevole del fatto che la maggior parte dei suoi uomini finiranno per essere uccisi, come se fossero vera e proprio carne da macello.

Da ex soldato, Ildefonso si indispettirà per via di quella esternazione del Palacios e tutto degenererà ancora di più quando Emilio (Josè Pastor) farà menzione di come l’uomo, qualche mese prima, sia riuscito ad imbrogliare un commissario militare pur di non partire al fronte!

A quel punto, Ildefonso si farà scuro in volto e comincerà a sbraitare, inveendo contro Antoñito per dirgli che, dal suo punto di vista, è un uomo codardo e totalmente privo di morale e amore per il suo Stato. Un parere che lo porterà a sfidarlo apertamente a duello per ristabilire il giusto onore che la Spagna merita!!!!

Una Vita, trame: Camino cerca di bloccare Ildefonso ma Felicia…

Tutto questo a cosa porterà? Vi anticipiamo che, mentre Antoñito e Ramon (Juanma Navas) chiederanno un consulto legale a Felipe (Marc Parejo) per capire se esista la possibilità di evitare il duello, Camino andrà contro il parere di Felicia e chiederà inutilmente a Ildefonso di sospendere lo “scontro”.

Neanche a dirlo, la stessa Felicia entrerà in collera appena apprenderà ciò che la figlia ha fatto e la inviterà a non intromettersi più negli affari degli uomini, rimproverandola quando parlerà di uguaglianza tra sessi. Si tratta di concetti che la ragazza avrà appreso da Maite e che daranno ancora di più alla ristoratrice l’impressione che ci sia qualcosa di strano che lega Camino alla sua insegnante, come già sospettava.

Insomma, la faccenda si farà sempre più seria e la relazione “proibita” tra Maite e Camino sarà maggiormente in bilico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

