Problema grandissimo in arrivo per Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tra qualche settimana, l’arcigna ristoratrice Felicia (Susana Soleto) comincerà infatti a sospettare che tra le due donne ci sia qualcosa di più “serio” rispetto al rapporto che lega un’insegnante alla sua allieva, motivo per cui osserverà con attenzione ogni loro mossa….

Una Vita, news: Camino non vuole più vedere Ildefonso ma Felicia la obbliga

In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, i dubbi di Felicia cominceranno nel momento in cui Camino le comunicherà di non essere più intenzionata ad approfondire il rapporto con il rampollo Ildefonso Cortes (Cisco Lara), il nipote del Marchese de Los Pontones (Max Hausmann), che la starà corteggiando. Tuttavia, la ristoratrice non ascolterà nessuna delle parole della figlia, che dovrà piegarsi al suo ordine, ossia accettare la frequentazione con il ragazzo, pur di non perdere la possibilità di poter continuare a seguire le lezioni di pittura di Maite.

Incuranti del fatto che Liberto (Jorge Pobes) abbia assistito ad un loro bacio, la giovane Pasamar e la Zaldua continueranno a frequentarsi di nascosto, anche se saranno costrette ad andare al ristorante Nuovo Secolo XX per ogni tipo di lezione (che non dovrà includere nessun pensiero politico di Maite in grado di influenzare il pensiero di Camino).

La situazione, già di per sé in bilico, peggiorerà quando la pittrice e Liberto apriranno la loro galleria d’arte…

Una Vita, trame: Felicia disgustata dai quadri “audaci” di Maite

Eh sì: vi anticipiamo che Felicia resterà letteralmente disgustata dai disegni di Maite, che considererà del tutto immorali perché raffigureranno delle donne senza vestiti e prive di ogni tipo di inibizione. Come se non bastasse, ad un certo punto, la rigida Pasamar avrà come la sensazione che Camino sia troppo concentrata sulla Zaldua, dato che noterà che non le ha mai staccato gli occhi di dosso.

Questi pensieri spingeranno Felicia a decidere di lasciare in anticipo la galleria e la porteranno a comportarsi in maniera un po’ fredda con il Marchese de Los Pontones, che si presenterà ufficialmente a lei al fine di complimentarsi per avere messo al mondo una ragazza educata come Camino. Un discorso da cui si evincerà che Ildefonso sta pensando di chiederle ufficialmente di corteggiare la ragazza…

Una Vita, spoiler: Felicia nota il nastrino rosso di Maite!!!!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che, il giorno successivo a tale evento, Felicia resterà stranita quando vedrà che Maite porta al collo lo stesso nastrino rosso ricevuto poco tempo prima da Camino e proveniente da un “ammiratore segreto”.

Questa visione farà porre a Felicia più di una domanda sulla frequentazione tra le due donne, tant’è che domanderà strategicamente alla figlia se ha scoperto da chi provenisse quel misterioso dono. Al quesito della madre, la giovane risponderà asserendo che, probabilmente, quel nastrino le è stato recapitato per errore. Una spiegazione che, neanche a dirlo, non convincerà Felicia, dato che il pacchetto che lo nascondeva era indirizzato espressamente a Camino…

Resta quindi da capire quanto tempo passerà prima che la donna riesca a unire tutti i tasselli del puzzle fino a capire che Maite e Camino hanno una relazione sentimentale, che – per la sua particolare natura – a quel tempo era considerata immorale e punibile dalla legge. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

