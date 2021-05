La rabbia di Felicia Pasamar (Susana Soleto) sarà protagonista delle prossime puntate italiane di Una Vita. Nel momento in cui scoprirà da Liberto Mendez (Jorge Pobes) che la figlia Camino (Aria Bedmar) ha una relazione con la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la proprietaria del Nuovo Secolo XX reagirà in maniera piuttosto dura, tant’è che etichetterà le due con delle parole decisamente poco carine.

Una Vita, trame: Liberto racconta la verità a Felicia

Se avete letto i nostri post precedenti dedicate alle anticipazioni sapete che questa storyline prenderà il via quando Felicia si recherà da Liberto e gli chiederà apertamente se ha notato degli atteggiamenti strani in Maite e Camino; dopo un’iniziale riluttanza, l’uomo deciderà quindi di raccontare la verità alla conoscente e le confesserà di aver visto le donne mentre si baciavano in maniera passionale.

Sotto shock per quella rivelazione, Felicia tenderà inizialmente a non voler credere alle parole di Liberto, ma poi ripenserà a tutto quello che ha fatto Camino da quando Maite è arrivata a calle Acacias e capirà che il marito di Rosina (Sandra Marchena) non ha frainteso nessuna situazione, iniziando dunque a pensare che la Zaldua abbia sedotto la consanguinea. Dì lì a poco, avranno così luogo due scontri piuttosto accesi…

Una Vita, news: Felicia schiaffeggia Camino e le dà dell’invertita

Vi anticipiamo che il primo durissimo confronto avverrà tra Camino e Felicia. Quest’ultima, dopo averla schiaffeggiata, sfogherà infatti tutta la sua delusione sulla figlia e sottolineerà che, dal suo punto di visto, Maite non ha fatto altro che plagiarla per trasformarla nella sua personale meretrice.

Nonostante ciò, la giovane Pasamar non si lascerà intimidire della madre e specificherà di essere innamorata della Zaldua e di voler stare soltanto con lei, anche se nessuno della società in cui vive è in grado di comprendere l’amore proibito tra due donne.

Neanche a dirlo, Felicia si avventerà così per l’ennesima volta su Camino e sembrerà essere sul punto di picchiarla, anche se l’arrivo di Emilio (Josè Pastor) eviterà il peggio. Ad ogni modo, la ristoratrice non riuscirà a tacere al figlio il motivo del litigio e così gli dirà a chiare lettere che la sorella è “un’invertita”, motivo per cui ha creato i presupposti per far sì che Ildefonso Cortes (Cisco Lara) interrompesse il suo corteggiamento. Comunque sia, la furia di Felicia non si fermerà qui…

Una Vita, spoiler: Felicia minaccia di morte Maite!

Eh sì: Felicia sentirà di dover affrontare anche Maite e, dopo essersi presentata da lei senza alcun preavviso, metterà completamente a soqquadro il suo studio.

La Pasamar non nasconderà a lungo alla Zaldua il motivo del suo gesto e, dopo averla accusata di aver corrotto Camino trasformandola in un’invertita, le intimerà di non avvicinarsi mai più alla figlia poiché, in caso contrario, non si farebbe nessuno scrupolo ad ucciderla con le sue stesse mani!!!

Insomma, la storyline prenderà una piega alquanto drammatica e sia Camino e sia Maite saranno destinate a soffrire parecchio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

