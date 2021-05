Il richiamo “paterno” di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) non tarderà ad arrivare. Nelle prossime puntate di Una vita, il marito di Bellita del Campo (Maria Gracia) scoprirà infatti di avere un altro figlio, Julio Exposito (Adrian Reyes), e dopo un’iniziale riluttanza inizierà ad accettarlo come tale. Tuttavia Ramon Palacios (Juanma Navas) gli metterà una pulce nell’orecchio, scopriamo insieme quale…

Una Vita news: ecco chi è Julio

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Julio si presenterà a calle Acacias in cerca di informazioni sulla famiglia Dominguez-Del Campo, attirando i sospetti di Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), ai quali confesserà – praticamente obbligato – di essere figlio illegittimo di José Miguel. Dai racconti del ragazzo, emergerà infatti che il Dominguez Senior ebbe una relazione con la madre Rocio poco prima di partire per il servizio militare.

Dato che Josè Miguel non avrà più fatto ritorno nel suo paese natale dopo il militare, Rocio avrà dunque dovuto ricorrere ad un matrimonio riparatore con un altro uomo, che ha accettato di prendersi cura di Julio come se fosse suo figlio (evitandole così di far scoprire a tutti i suoi compaesani di avere concepito un figlio al di fuori del talamo nuziale). Julio avrà appreso tutta la storia soltanto grazie ad un racconto fattogli dalla madre prima di morire e questa è dunque la ragione del suo arrivo a calle Acacias…

Una Vita, trame: Cinta scopre dell’esistenza di Julio

Di primo acchito, Josè Miguel resterà scioccato all’idea di avere un altro figlio e, preoccupato dall’ipotetica reazione di Bellita, gli intimerà di andare via dal quartiere, specificando di non credere alla sua storia. Di tutt’altro avviso sarà invece Cinta (Aroa Rodriguez) che, informata dal fidanzato Emilio sull’identità del ragazzo, deciderà in autonomia di far visita a Julio e, dopo aver sentito la sua versione dei fatti, lo accoglierà come “parente”.

Sarà quindi proprio grazie a Cinta che Josè Miguel riconsidererà la sua posizione nei fatti e stabilità così un dialogo con Julio, al quale chiederà di trattenersi un po’ di più in città rispetto a quanto aveva previsto, al fine di conoscerlo meglio. In ogni caso, almeno per ora, il Dominguez Senior non vorrà affrontare la questione con Bellita e continuerà a nasconderle la verità, nonostante le richieste di Cinta di mettere a posto le cose prima che la madre se ne accorga da sola!

Una Vita, spoiler: Ramon dà un consiglio a Josè Miguel

Occhio però ad un ulteriore dialogo tra Josè Miguel e Ramon. Quest’ultimo, appena saprà chi potrebbe essere in realtà Julio, consiglierà all’amico di verificare meglio ogni informazione, recandosi ad esempio al municipio in cui l’Exposito è nato, per capire se sia stato davvero sincero con lui. Il Dominguez accetterà il consiglio di Ramon oppure darà completa fiducia al “figliol prodigo”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

