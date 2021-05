Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (11 maggio) e il contenuto riguarda la registrazione del 2. Dopo aver assistito al confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, e dopo aver visto la scelta della tronista Samantha che ha preferito il corteggiatore Alessio, oggi invece si è parlato del tronista Massimiliano, il quale ha alla sua corte Vanessa ed Eugenia. Anche se la puntata relativa alla sua scelta è già stata registrata (ve ne abbiamo dato notizia), raccontiamo ciò che si è visto oggi.

La conduttrice chiama a centro studio il tronista e fa scendere dalle scale le due corteggiatrici; in seguito domanda al ragazzo quale delle due esterne vuole vedere prima e inizialmente lui dice quella con Vanessa, perché viene prima in ordine cronologico. Vanessa però interviene dicendo di voler vedere prima quella con la rivale Eugenia e così si parte proprio da questa esterna.

Massimiliano ed Eugenia si trovano nello studio completamente vuoto e lei in diffusione audio gli legge una lettera, nella quale gli comunica molto sentimento e soprattutto gli confessa che con lui sta cambiando: prima di conoscerlo sentiva di essere molto più grande mentalmente, ma adesso ha capito che deve vivere esattamente per quello che è la sua età giovanile. Questo fa molto piacere al tronista, tanto che ammette ad Eugenia che con lei sta maturando tantissimo,e che la ragazza gli sta facendo molto bene.

Tornati in studio, se da un lato i due dichiarano di star sempre meglio, dall’altro Vanessa ne rimane un po’ ferita, perché la loro esterna è stata molto emozionante e non si aspettava di vedere Massimiliano così bene anche con Eugenia.

Vediamo quindi l’esterna tra lui e Vanessa: prima avviene una sorta di dialogo acceso nel quale il tronista rimprovera alla corteggiatrice di fare diversi passi indietro nel loro rapporto, perché un momento prima dichiara di provare sentimenti e un momento dopo la trova distaccata. Ad un certo punto l’esterna continua senza le telecamere. Stando all’opinione di tutti in studio, in quel momento Vanessa avrebbe confessato i propri sentimenti al tronista.

Avviene poi una discussione tra Massimiliano ed Eugenia, la quale rivolge al tronista una serie di domande molto serrate e cerca di analizzare nel dettaglio tutti i passaggi della loro conoscenza e anche quelli della frequentazione con la rivale. Dal canto suo il tronista consiglia ad Eugenia di viversi le cose con più calma, senza per forza dover analizzare tutto ciò che succede, perché con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. La ragazza, estremamente ferita da ciò che ha visto, decide prima di alzarsi dal centro studio e di accomodarsi nella postazione delle corteggiatrici e poi di uscire direttamente dietro le quinte.

Quando avviene tutto questo, Massimiliano si mostra da un lato molto infastidito dall’atteggiamento di Eugenia ma dall’altro vuole commentare l’esterna vissuta con Vanessa, in quanto per entrambi è stata bellissima e piena di significato. Termina qui la puntata di oggi, appuntamento a domani pomeriggio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.