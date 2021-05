Oggi (12 maggio) è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne; scopriamo cosa è successo oggi nella prima parte della registrazione dell’8 di questo mese. Si inizia dal cavaliere Aldo, che ha di fronte la dama Isabella, e viene fatto vedere il riassunto delle puntate precedenti, legato anche a Gemma.

Il cavaliere ha deciso di rinunciare alla conoscenza con la Galgani, perché si è reso conto che da parte della donna non c’è nient’altro che amicizia. Non solo, l’uomo aveva palesato interesse sia per Isabella sia per Sara. Subito dopo, Gemma si sfoga con la redazione dicendo di aver investito sempre molto sentimento nelle proprie conoscenze e adesso si sente svuotata. E poi accusa Isabella di essere molto razionale, cosa che lei non è.

In seguito, quando la Galgani scopre che Aldo sarebbe uscito con Isabella, lo contatta per chiedergli di vedersi, ma lui non ha accettato questo invito (salvo poi cambiare idea e organizzare l’uscita per la sera stessa della registrazione). A domanda diretta della conduttrice, Gemma ammette di essere rimasta infastidita dal fatto che Aldo abbia manifestato interesse per Isabella, anche perché la reputa una persona poco passionale e con poco cuore.

Isabella si difende dicendo che tutto ciò che asserisce la Galgani non corrisponde al vero, dato che lei inizialmente è solita iniziare le conoscenze con cautela. Poi precisa a Gemma di aver accettato il numero di telefono di Aldo soltanto quando la loro conoscenza era terminata, anche perché non voleva mettersi in mezzo.

Interviene Nicola Vivarelli, dicendo a Gemma che dovrebbe avere un atteggiamento più razionale nelle conoscenze con gli uomini e non buttarsi subito a capofitto nelle relazioni. In seguito Gemma ammette di aver cambiato sentimenti nei riguardi di Aldo e che adesso inizia a sentire qualcosa in più di una semplice amicizia. Stando però all’opinione di tutti in studio, Gemma in realtà ha cominciato a soffrire la rivalità con Isabella, ma in fondo non sarebbe veramente interessata all’uomo e sta dimostrando questo presunto sentimento solo per visibilità e per rimanere più tempo possibile a centro studio.

Quando in seguito Aldo dice di voler continuare con Gemma, Isabella a quel punto si tira indietro nella conoscenza, perché vuole vedere come vanno a finire tutta i nuovi sviluppi. In definitiva, si rimane con Gemma e Aldo che si vedranno la sera della registrazione, mentre Isabella decide di fare un passo indietro.

Come andrà a finire tutta questa vicenda? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate; per oggi Uomini e Donne termina qui e torna domani alle 14.45 su Canale 5, con la messa in onda della scelta del tronista Massimiliano (di cui vi abbiamo già fornito anticipazioni).