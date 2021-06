Di recente vi abbiamo riportato di come, stando ai titoli degli episodi americani di Beautiful, Jennifer Gareis sia stata declassata in stato di recurring, ma avevamo anche sottolineato che questo non avrebbe significato per forza un addio del suo alter ego Donna Logan, ma semplicemente un adattamento formale a quello che è da anni il suo stato nella soap: un personaggio ricorrente. E, infatti, nuovi spoiler segnalano già qualcosa per la sorella di Brooke, che tornerà dunque a riaffacciarsi in video.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 1° luglio 2021

Le anticipazioni americane in questione riguardano una confidenza che Donna si ritroverà a fare a Katie (come segnalatovi, anche lei in una fase discendente per quanto riguarda il suo peso nella narrazione), ma non di quelle destinate a sorprendere.

Sì, perché Donna, che vorrà manifestare alla sorella il suo desiderio di essere presente per lei e Will in attesa del processo a Bill (che è in prigione), finirà per parlare con Katie anche del suo solito argomento: Eric Forrester!

Tralasciando il brevissimo matrimonio con Justin Barber, Donna sembra vivere costantemente di nostalgia per il periodo in cui è stata la moglie dello stilista e le cose sembra continueranno così. La “Logan di mezzo”, infatti, confiderà a Katie non solo di esserne ancora innamorata, ma anche di essere assolutamente convinta che proprio lui sia il vero amore della sua vita.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Di certo, Katie non resterà sbalordita: diversi mesi fa, negli episodi statunitensi, invitò lei stessa Eric a tenere presente che aveva sempre la possibilità di tornare da Donna. All’epoca Eric, arrabbiato con Quinn per le sue trame ai danni di Brooke, non sembrò però interessato all’ex moglie. Più di recente, Quinn ha potuto cogliere un momento di eccessiva vicinanza tra il consorte e Donna, quando ha beccato quest’ultima a sistemargli la cravatta. In quel momento Eric stava partendo per un breve viaggio di lavoro e aveva salutato freddamente la moglie, non ricambiando il suo “ti amo”. Una freddezza con cui Eric continuava a punire la Fuller per la sua faida contro Brooke e che ha in qualche modo portato Quinn a cedere alla passione con Carter Walton.

Quel matrimonio è ora tornato in carreggiata ma, se ci seguite, sapete che Brooke avrà l’arma per distruggerlo per sempre, proprio mentre le sue sorelle saranno intente a conversare sui sentimenti di Donna per Eric. Qualora quest’ultimo, appreso il tradimento di Quinn, volesse lasciarla, Donna avrà di nuovo la sua chance? O è destinata a passare la vita in attesa di qualcosa che potrebbe non tornare mai più? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.