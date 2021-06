Quello di Eric Forrester è uno dei pochissimi personaggi delle attuali puntate di Beautiful ad essere stato presente anche nella primissima puntata della soap, andata in onda in America nel 1987 e in Italia nel 1990. L’attore John McCook, che interpreta Eric, fa dunque parte del “cast originale” dello show, in quanto c’era anche agli albori della serie e non l’ha mai lasciata (un record di durata che condivide con Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan).

Per molti anni, Eric è stato uno dei personaggi fondamentali di Beautiful e molte storie l’hanno visto al centro della scena, ma negli anni ha finito per avere un peso soprattutto simbolico e ciò ha voluto dire un numero sempre minore di apparizioni nei vari episodi.

Avrete probabilmente già letto un nostro recentissimo post in cui si evidenzia una sorta di classifica dei personaggi più e meno presenti nelle puntate americane da inizio 2021 fino al 1° giugno: ebbene, in tutto questo arco di tempo, John McCook ha interpretato Eric solamente in quindici episodi ed è stato in pratica l’attore più defilato del cast (QUI tutta la classifica).

Venendo alle trame, Eric – oltre ad apparire poco – nelle vicende americane di questo periodo vede anche andare in crisi il suo matrimonio con Quinn (Rena Sofer): lui non lo sa ancora, ma la moglie lo ha piacevolmente tradito con Carter Walton (Lawrence Saint-Victor)!

Si tratta di una polveriera che negli States è pronta ad esplodere: come reagirà Eric quando prima o poi si renderà conto del disastro? I telespettatori americani ovviamente lo scopriranno un anno prima di quelli italiani, vista la distanza tra la messa in onda statunitense e quella su Canale 5, ma grazie agli spoiler anche noi sapremo tutto in tempi brevi. Continuate a seguirci…

