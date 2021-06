Non è certo un bel periodo per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Dopo la fine della sua storia con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), la giovane e bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) sta infatti con difficoltà provando a superare il dolore per la perdita dell’uomo che ama. Una prova ancora più dura, però, la attende…

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore– proprio quando crederà di essere sulla buona strada per riprendere in mano la propria vita – la ragazza riceverà infatti un nuovo durissimo colpo. E questa volta ci sarà in gioco molto più di un cuore infranto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha un dolore al ginocchio

Entrata in scena come una giovane donna forte, determinata e senza troppi scrupoli, con il tempo Vanessa ha dimostrato di essere in realtà una ragazza dall’animo gentile ed estremamente sensibile. Non c’è dunque da stupirsi se la sua relazione con Robert è stata vista con preoccupazione da Alfons, preoccupato del fatto che la nipote potesse finire con il cuore spezzato. E così infatti è stato…

Come sappiamo, la Sonnbichler ha infatti coltivato a lungo la speranza di poter un giorno diventare per Robert molto più che un’avventura senza importanza, finendo però per scontrarsi con la dura realtà: Saalfeld non è pronto per una relazione seria ed è solo alla ricerca di una distrazione dopo la dolorosa fine del suo lungo matrimonio con Eva (Uta Kargel).

A quel punto Vanessa non ha avuto altra scelta se non interrompere la storia con l’uomo e, benché la decisione sia stata tutt’altro che facile per lei, non è mai tornata sui suoi passi. Anche nel tentativo di distrarsi, la Sonnbichler deciderà dunque di concentrarsi su quella che è da sempre la sua più grande passione: la scherma! Anche in questo caso, però, la attende una delusione…

Durante un allenamento in preparazione degli imminenti campionati, infatti, la ragazza avvertirà uno strano dolore al ginocchio: di cosa si tratterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa scopre di doversi operare

Ebbene, inizialmente Vanessa non darà troppo peso all’accaduto, ma i dolori si faranno con il tempo più forti e frequenti, tanto che anche Alfons se ne accorgerà. Preoccupato, l’anziano concierge implorerà la nipote di farsi visitare da uno specialista. Prospettiva tutt’altro che allettante per la giovane campionessa…

Temendo che Michael (Erich Altenkopf) possa prescriverle un periodo di riposo facendole dunque perdere la possibilità di partecipare ai campionati, la Sonnbichler deciderà dunque di ingannarlo facendogli visitare il ginocchio sano. Non ci vorrà però molto prima che il medico si accorga del trucchetto della sua sconsiderata paziente.

A quel punto Vanessa si sottoporrà ad una visita seria, che darà un esito tanto terribile quanto inaspettato: la ragazza ha una rottura del menisco e deve operarsi al più presto! Una notizia che farà cadere il mondo addosso alla povera Sonnbichler: non solo non potrà più allenarsi per il campionato, ma – se l’intervento dovesse andare male – la sua carriera sarebbe segnata per sempre! Cosa deciderà di fare la ragazza?

