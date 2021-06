Fiction Rai 1 2021 / 2022: le serie tv dall’autunno in poi. News, trama, anticipazioni

Anche la prossima stagione tv della Rai sarà nel segno della grande fiction italiana. Tra grandi ritorni, novità assolute e tv movie ci aspetta su Rai 1 un nuovo anno carico di emozioni, adrenalina e colpi di scena. Scopriamo insieme quali sono le diciotto nuove storie inserite in palinsesto, molte delle quali rappresentano sequel di fiction di successo come Doc – Nelle tue mani, Don Matteo, Mina Settembre, Imma Tataranni e l’Amica geniale.

Alessandra Mastronardi è la protagonista di Carla, il biopic che celebra la più grande ballerina di tutti i tempi, Carla Fracci, liberamente ispirato alla sua biografia “Passo dopo passo – La mia storia”. Il film è stato sceneggiato da Graziano Diana e Chiara Laudani con la preziosa consulenza della stessa étoile, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Un professore è la nuova fiction targata Banijay Studios Italy con protagonista Alessandro Gassman nei panni di Dante, un singolare professore di un liceo romano che attraverso la filosofia cerca di aiutare i suoi giovani studenti ad affrontare le sfide della vita. La fiction, diretta da Alessandro D’Alatri, è l’adattamento italiano del format spagnolo Merlì e il cast, oltre a Gassmann, vede la partecipazione di Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita, madre dello studente Manuel e fiamma dell’affascinante protagonista.

Fino all’ultimo battito è la nuova fiction firmata da Cinzia TH Torrini con protagonista Marco Bocci nei panni del brillante cardiochirurgo Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari. Nel cast della serie co-prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment, oltre alla partecipazione speciale di Loretta Goggi, ci sono Bianca Guaccero e Violante Placido nei panni di due acerrime nemiche innamorate dello stesso uomo, mentre Fortunato Cerlino è l’antagonista Cosimo Patruno, un uomo pericoloso che dal carcere stravolgerà la vita di Mancini.

Dopo il grande successo della prima stagione, Serena Rossi tornerà a vestire i panni della bella e testarda assistente sociale napoletana nella seconda attesissima stagione di Mina Settembre. Nei nuovi episodi, la prorompente protagonista sarà costretta a fare una scelta tra Claudio e Domenico, i due protagonisti maschili interpretati da Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Oltre al trio principale, confermata anche la presenza di Davide Devenuto.

Tra le novità spicca Cuori, un inedito period drama ambientato nella Torino negli Anni ’60 con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni di tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino. Una co-produzione di Rai Fiction e Aurora TV che vede nel cast anche l’attrice Neva Leoni (che ritroveremo nella nuova stagione de Il paradiso delle signore).

Un’altra novità super attesa è sicuramente Noi, l’adattamento italiano della serie cult statunitense This is us, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca (che nella versione originale sono interpretati da Milo Ventimiglia e Mandy Moore). Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone sono invece i tre figli Claudio, Caterina e Livio, personaggi portati al successo planetario da Justin Hartley, Chrissy Metz e Sterling K.Brown. La serie è una coproduzione di Rai Fiction e della blasonata Cattleya.

Lino Guanciale sarà anche tra i protagonisti de I sopravvissuti, un mistery drama co-prodotto da Italia, Francia e Germania (Rai Fiction, France Télévisions, ZDF Rodeo Drive, Cinétévé) che può contare su un cast internazionale. La fiction, diretta da Carmine Elia (che firma anche la serie cult Mare Fuori), vede al centro della trama il grande mistero che ruota attorno a una barca a vela con dodici passeggeri che, a causa di una violenta tempesta, scompare dal radar per poi riapparire dopo circa un anno con sette persone sopravvissute. Cosa è successo ai cinque scomparsi? E, soprattutto, cosa nascondono i naufraghi superstiti? Tante domande che troveranno risposte nelle sei puntate previste in prima serata su Rai 1.

Bella, emozionante e ricca di speranza, Doc – Nelle tue mani, la serie rivelazione della passata stagione, tornerà con un secondo capitolo ricco di novità e colpi di scena. Nel cast sono stati riconfermati Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (​Agnese Tiberi), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), Beatrice Grannò (Carolina Fanti), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Raffaele Esposito (Marco Sardoni), Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Simona Tabasco (Elisa Russo) e Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane). Tra le new entry invece ci sono Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Marco Rossetti.

Dopo il successo de La Fuggitiva, Vittoria Puccini torna su Rai 1 con Non mi lasciare, un nuovo giallo ambientato a Venezia nel quale l’attrice fiorentina interpreta Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato esperta di crimini informatici, in prima linea nella lotta contro la pedo-pornografia online.

Dopo la fortunata esperienza di Buongiorno Mamma!, per Maria Chiara Giannetta arriva la grande occasione con Blanca, la sua prima fiction (targata Lux Vide) da protagonista assoluta, nella quale veste i panni di una brillante e originale detective ipovedente. Nel cast della fiction. diretta da Jan Maria Michelini, ci sono anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Terza stagione per il fortunato poliziesco Nero a Metà, la fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni dei protagonisti Carlo Guerrieri e Malik Soprani, i quali tornano ad affrontare nuove e complicate indagini. Nel cast confermati anche Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti e Margherita Vicario. Tra le new entry invece c’è l’attrice Caterina Guzzanti.

Tra i sequel più attesi c’è sicuramente quello di Makari: la fiction campionessa di ascolti con protagonista Claudio Gioè e prodotta da Palomar (la stessa di Montalbano) avrà una seconda stagione. Accanto a Saverio Lamanna (Gioè), il pubblico ritroverà anche Suleima, la sua fidanzata interpretata da Ester Pantano, e Domenico Centamore alias l’iconico Giuseppe “Peppe” Piccionello ·

Terzo atto anche per I bastardi di Pizzofalcone, la seguitissima fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, le cui riprese continuano anche in questi giorni. Il protagonista delle vicende è l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato dall’attore romano Alessandro Gassman.

Secondo capitolo per Imma Tataranni – Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di successo dell’autrice Mariolina Venezia e che vede Vanessa Scalera nei panni della singolare protagonista. Nel cast riconfermati anche Massimiliano Gallo (Pietro), Alice Azzariti (Valentina), Barbara Ronchi (Diana) ed Alessio Lapice, il cui Calogiuri è al centro del finale aperto della prima stagione.

Tredicesima stagione per Don Matteo, la longeva fiction Lux Vide con protagonista Terence Hill nei panni dell’amatissimo prete detective. La serie, che proprio in questi giorni registra i nuovi episodi, da settimane è al centro di un vero e proprio caso mediatico, in quanto si parla dell’uscita di scena dello storico protagonista (sostituito dall’attore Raoul Bova).

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sergio Castellito torna nei panni che furono del grande artista Eduardo De Filippo nell’adattamento televisivo di Non ti pago, un’altra opera teatrale scritta dal celebre drammaturgo nel lontano 1940. Accanto al protagonista, confermato l’intero gruppo di attori del primo capitolo: Marina Confalone, Pina Turco, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio e Antonio Milo.

Esterno Notte è la nuova serie Rai di Marco Bellocchio prodotta da The Apartment e dedicata alla vita di Aldo Moro. Nel cast, oltre a Fabrizio Gifuni nei panni di Moro, ci sono Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Storia di chi fugge e di chi resta è il terzo capitolo de L’Amica Geniale: la serie italiana recente più acclamata nel mondo tornerà su Rai 1 con la terza stagione; tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, potrà contare ancora sulle due brave e amatissime protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace nel ruolo delle ormai iconiche amiche del Rione Luzzatti Raffaella Cerullo e Elena Greco (meglio conosciute come Lila e Lenù).

