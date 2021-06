Un equivoco farà innescare un vero e proprio allontanamento tra Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel) nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. A causa di una festa di compleanno organizzata dal ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Koroglu), il ristoratore deciderà infatti di mettere fine alla sua nascente relazione con l’addetta alle pubbliche relazioni, ma tutto fortunatamente volgerà per il meglio… almeno per ora!

Mr Wrong, news: Ozgur tronca con Ezgi

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Serdar organizzerà il party in onore del compleanno di Ezgi con la complicità dell’aspirante suocera Nevin (Feri Baycu Guler), di Cansu (Fatma Toptas) e di Deniz (Cemre Gumeli). Per via di un’azione del cugino privo di scrupoli Tolga Gurdag (Serah Paril), che avrà bloccato la licenza del nuovo locale che si preparava ad aprire con lo chef Ozan (Serkay Tutuncu), Ozgur si troverà a presenziare alla festa della sua “amata” e vedrà proprio il momento in cui Serdar le starà regalando un costosissimo collier (che, ad onor del vero, la ragazza rifiuterà perché non avrà più nessun interesse per il medico).

Fatto sta che, ad un certo punto, Serdar si renderà conto della presenza di Ozgur e, senza farsi notare dagli altri, si avvicinerà a lui per dirgli di allontanarsi da Ezgi, dato che i suoi familiari non accetteranno mai un “signor sbagliato” come lui!

A queste parole, l’Atasoy reagirà dando un pugno in volto all’avversario, poi qualche ora dopo troncherà su due piedi la sua storia con Ezgi poiché riterrà, erroneamente, che l’abbia preso in giro soltanto per avvicinarsi ulteriormente al ginecologo.

Mr Wrong, trame: Ozgur e Ezgi si riappacificano e fanno l’amore!

Tutto questo a che cosa porterà? In un primo momento, Ezgi resterà spiazzata dalla volontà di Ozgur, che le chiederà addirittura di non presentarsi più a lavorare a La Gabbia. Delusa per il comportamento dell’uomo, la Inal sceglierà dunque di tornare a Bursa dalla madre Nevin e dal patrigno Unal (Suat Sungur), ma il suo soggiorno durerà poco perché Ozgur, informato da Cansu e Deniz della festa a sorpresa e del rifiuto della fanciulla a Serdar, andrà da lei e cercherà inutilmente di farsi perdonare. Inoltre la nostra protagonista riceverà una proposta di lavoro a Istanbul da Tolga, il quale si sarà mosso in tal senso perché spronato ovviamente dal dottore.

A riportare la pace tra i due “piccioncini” penserà però il gruppo di amici: Cansu e Deniz, con l’aiuto di Ozan e Levent (Gurgen Oz), ricreeranno la sorpresa di compleanno che Ozgur aveva organizzato per Ezgi e faranno sì che i due possano incontrarsi sul posto.

Dì li a poco, i due si chiariranno e passeranno la notte insieme, anche se il mattino successivo Ezgi dirà a Ozgur che non tornerà a lavorare per lui perché ha già trovato un nuovo impiego.

Mr Wrong, spoiler: Tolga continua a interferire negli affari di Ozgur!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: visto che sarà completamente ignara del fatto che il suo nuovo capo Tolga è il cugino di Ozgur (e da sempre intento a distruggere ogni suo progetto lavorativo), Ezgi si impegnerà per fare buona figura a lavoro e sembrerà raggiungere anche dei risultati soddisfacenti al primo evento che organizzerà, dove guarda caso si presenterà anche Serdar (che però non passerà del tempo con lei perché Ozgur, saputo da Yesim della sua presenza, si precipiterà sul posto).

Comunque sia, la vera scossa nella storyline si avrà quando Ozgur riuscirà a dimostrare che è stata presentata una documentazione falsa per ottenere la licenza per il nuovo locale da gestire con Ozan. Nel giro di qualche giorno, Ozgur otterrà i permessi per aprire il ristorante, ma Tolga per tutta risposta acquisterà tutto l’edificio dove sorgerà lo stesso e si appresterà a comunicarlo al parente con la sua solita faccia da schiaffi!

Sarà proprio durante quel confronto che Ezgi scoprirà il legame di parentela tra Tolga e Ozgur. Come reagirà dunque quest'ultimo quando riunirà tutti i tasselli del puzzle?