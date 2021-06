Non sarà soltanto Ozgur Atasoy (Can Yaman) a provare dei sentimenti controversi nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Anche Ezgi Inal (Ozge Gurel) comincerà presto a sentirsi attratta dal suo nuovo vicino, tant’è che sognerà ad occhi aperti di sposarlo. Un escamotage narrativo che porterà alla nascita di diverse dinamiche…

Mr Wrong, news: le macchinazioni di Ozgur e Ezgi

Come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto inizierà in seguito al matrimonio tra Ebru e Kerem, la sorella e il cognato di Ozgur. Dato che durante i festeggiamenti Sevim (Lale Basar), la mamma dell’Atasoy, e Nevin (Feri Baycu Güler), la madre di Ezgi, avranno stretto particolare amicizia, i nostri due protagonisti si accorderanno per fingere una serie di litigi ad alto tasso di gelosia, tant’è che le due donne inizieranno a pensare che devono assolutamente lasciarsi.

Appena saranno ritornati ad Istanbul, Ezgi e Ozgur smetteranno ovviamente di fingere di essere fidanzati. In particolare, la ragazza concentrerà le sue attenzioni sul medico Serdar (Sarp Can Köroğlu) e fisserà un appuntamento a cena con lui, che inizialmente salterà perché l’uomo dovrà assistere una paziente durante il parto. Sarà da quell’istante che la trama virerà su altre direzioni…

Mr Wrong, trame: Ozgur si sta innamorando di Ezgi?

Eh sì: anche se continuerà a darle consigli su come conquistarlo, Ozgur darà infatti l’impressione di essere abbastanza geloso di Ezgi, tant’è che persino lo chef e amico Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) sottolineerà in più occasioni che probabilmente non è del tutto indenne al fascino della bella Inal. Neanche a dirlo, l’Atasoy negherà ogni tipo di coinvolgimento sentimentale con la vicina di casa, ma i suoi atteggiamenti diranno tutt’altro.

Ad esempio, una sera, l’aitante ristoratore si addormenterà e sognerà di baciare appassionatamente Ezgi, salvo poi svegliarsi di colpo quando, sempre durante lo stesso sogno, la vedrà accasata e felice al fianco di Serdar. Insomma, l’Atasoy sarà decisamente attratto dalla donna, ma continuerà a non ammetterlo a se stesso.

La situazione, già di per sé complicata, sarà destinata a peggiorare quando Ezgi prenderà ufficialmente servizio a La Gabbia, il ristorante che Ozgur gestisce, in qualità di addetta alle pubbliche relazioni. Nel corso degli orari di lavoro, anche Ezgi darà l’impressione di pensare più al suo datore di lavoro che a Serdar.

Mr Wrong, spoiler: Ezgi sogna di sposare Ozgur

Poco prima di un nuovo appuntamento con Serdar, Ezgi si soffermerà a vedere la sua immagine riflessa nello specchio e, appena chiuderà gli occhi, immaginerà il suo matrimonio… con Ozgur!

La fanciulla cercherà quindi disperatamente di annullare la sua cena con Serdar, arrivando addirittura a fingere di avere la febbre, ma la cugina Cansu (Fatma Toptas) la spronerà a non farsi prendere dall’ansia e ad indossare il più bel vestito del suo armadio.

Fortunatamente, l’arrivo improvviso in città di Nevin e del patrigno Unal (Suat Sungur) bloccherà egualmente l’uscita con Serdar, ma in tal senso è bene ricordare ai nostri lettori che i genitori – per via delle tante menzogne raccontate al matrimonio di Ebru e Kerem – saranno fermamente convinti del fatto che il medico sia Ozgur. Le bugie continueranno perciò ad aumentare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.