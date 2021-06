Un nuovo amore sta per sbocciare a Mr Wrong – Lezioni d’Amore. L’avvocatessa Deniz (Cemre Gumeli) comincerà infatti a passare sempre più tempo in compagnia dello chef Ozan (Serkay Tutuncu) e, alla fine, deciderà di cominciare una relazione con lui. Anche in questo caso, non mancheranno però gli ostacoli da superare…

Mr Wrong, news: il primo bacio tra Ozan e Deniz

Se avete seguito le puntate in onda su Canale 5, sapete già che Deniz ha cominciato a guardare Ozan con altri occhi appena ha scoperto che era Mehmet, il suo primo amore ai tempi delle medie a cui aveva salvato la vita. Forte di questo particolare (lo chef da adulto ha cominciato a farsi chiamare con il suo secondo nome), la ragazza ha quindi cambiato radicalmente idea su Ozan, tant’è che nei prossimi episodi trascorrerà sempre più tempo con lui.

Al termine di una serata organizzata col gruppo di amici, la stessa in cui Ozgur (Can Yaman) e Ezgi (Ozge Gurel) faranno pace e decideranno di stare insieme, Deniz accetterà quindi ufficialmente di frequentare Ozan, motivo per cui farà anche una gita fuori porta con lui dove non mancherà il primo bacio. Purtroppo, l’idillio verrà interrotto da una serie di circostanze che si verificheranno…

Mr Wrong, spoiler: Irem “boicotta” la relazione tra Deniz e Ozan

In primis, Deniz dovrà interrompere l’appuntamento romantico con Ozan perché Cansu (Fatma Toptas), credendo erroneamente di essere incinta di Levent (Gurgen Oz), le chiederà in lacrime di raggiungerla. Come se non bastasse, la ragazza dovrà guardarsi le spalle dall’arcigna collega Irem (Kimya Gökçe Aytaç) la quale, in eterna competizione con lei, farà sapere al capo che ha cominciato una relazione con lo chef. Un fatto che considererà inopportuno, visto che Ozan è anche un suo cliente.

A quel punto, Deniz si troverà a dover prendere una scelta, visto che il capo le chiederà di interrompere la relazione con Ozan per una questione deontologica. L’avvocatessa non vorrà però sottostare al ricatto e consegnerà le sue dimissioni. Tale circostanza la spingerà a valutare l’ipotesi di aprire uno studio legale tutto suo, ma che non le impedirà di prendersi una rivincita su Irem…

Mr Wrong, trame: Deniz maschera Irem e…

Eh sì: vi anticipiamo che Deniz avrà come il sospetto che sia stata Irem, ovviamente mandata da Tolga (Serah Paril), a scambiare la documentazione che non ha permesso a Ozgur e Ozan di avere il permesso per aprire una seconda sede de La Gabbia. La giovane metterà quindi in allerta il suo ex capo e lo spronerà a guardare i filmati di sorveglianza dello studio per capire se davvero la dipendente si è macchiata di tale gesto, tra l’altro illegale.

Grazie a tale “vendetta”, Irem verrà quindi immediatamente licenziata dal lavoro, mentre Deniz verrà invitata dal capo a riprendere il suo vecchio posto. Che cosa deciderà dunque di fare la donna? Per ora, vi consigliamo di fare attenzione alle sue future azioni, visto che darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa ad Ozan riguardo il suo passato. Di che cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.