Una festa di compleanno a sorpresa farà sorgere più di un problema tra Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel) nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Tutto ciò verrà innescato dal dottor Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu), che vorrà fare il possibile per attirare l’attenzione della ragazza, anche se la situazione gli si ritorcerà contro…

Mr Wrong, news: Nevin e Sevim scoprono le menzogne di Ozgur ed Ezgi

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Sevim (Lale Basar) – scortata dalla cognata Fitnat (Deniz Ozerman) – e Nevin (Feri Baycu Guler) arriveranno a Istanbul per convincere Ozgur e Ezgi, i loro rispettivi figli, a lasciarsi. Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che Nevin scoprirà in tempi record che Ezgi ha inscenato il fidanzamento con Ozgur e farà persino la conoscenza di Serdar, che considererà un uomo decisamente più adatto per stare al fianco della figlia.

Al contrario, Sevim continuerà invece ad ignorare che il consanguineo le ha presentato una falsa fidanzata nei giorni del matrimonio di Ebru e Kerem e, insieme a Fitnat, vorrà trovare uno stratagemma per impedire a Ozgur di stare insieme ad Ezgi. Non a caso, in una determinata sera, preparerà una sorta di ricetta con la cognata e spargerà il fumo della stessa per tutto l’appartamento del consanguineo per scacciare via la cattività della “nuora”. Il risultato? Scatterà l’allarme antincendio e le due donne incontreranno nel corridoio della casa Nevin, che parlerà loro dell’accordo stretto tra i due parenti.

Mr Wrong, spoiler: Serdar organizza la festa per il compleanno di Ezgi

Partendo da tutto questo, gli equivoci saranno soltanto all’inizio: nonostante la contrarietà delle loro madri, Ozgur ed Ezgi si avvicineranno ulteriormente e si daranno il loro primo vero bacio. I due protagonisti decideranno quindi di avviare in gran segreto una relazione reale, ma alla fine l’Atasoy finirà per spifferare a mamma Sevim che lui e la Inal stanno davvero insieme. Una versione della storia che non coinciderà con quella di Nevin, che farà presente alla “consuocera” che la figlia è felice al fianco di Serdar, il suo vero fidanzato!

Sevim e Fitnat cercheranno così di scoprire chi è Serdar e si renderanno conto tramite una fotografia che è l’uomo che ha ballato con Ezgi alle nozze di Ebru e Kerem; intanto proprio il dottor Ozturk sentirà che è arrivato il momento di fare la sua personale mossa con Ezgi, sopratutto poiché sospetterà che ci sia del tenero tra lei e Ozgur, ed otterrà da Nevin il permesso per organizzare la festa di compleanno della giovane. Occhio dunque a quello che succederà in seguito…

Mr Wrong, trame: Ozgur dà un pugno a Serdar!!!

Eh sì: per risolvere un problema legato all’apertura di un suo nuovo ristorante, Ozgur si troverà per caso a partecipare da lontano alla festa organizzata da Serdar per Ezgi in un prestigioso ristorante, motivo per cui vedrà il “rivale” donare alla ragazza un prestigioso collier.

Senza farsi notare né da Ezgi e né dagli altri invitati, Serdar si avvicinerà quindi ad Ozgur con fare strafottente e gli chiederà di non intromettersi più nella vita della Inal, dato che i suoi parenti non lo accetteranno mai. Ovviamente, l’Atasoy non riuscirà a mantenere il controllo e darà un pugno in pieno volto al medico, ma la rissa verrà sedata sul nascere da Levent (Gürgen Öz).

Fatto sta che Ezgi, pur non accorgendosi di nulla, abbandonerà la festa dopo aver restituito il collier a Serdar e rimprovererà Cansu (Fatma Toptas) e Deniz (Cemre Gumeli) per aver organizzato il party senza il suo permesso.

Ozgur apparirà invece inquieto ed annullerà una sorpresa che aveva preparato appositamente per Ezgi. Questo sarà però soltanto il preludio di una clamorosa decisione dell’uomo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.