New Amsterdam 3, trama episodio Quello di cui ho bisogno (3 x 04)

Mentre il dottor Reynolds fa fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max va dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce.

New Amsterdam 3, trama episodio Sangue, sudore e lacrime (3 x 05)

Il New Amsterdam è a corto di sangue e Max pensa di organizzare una raccolta a cui è sicuro che i donatori non si sottrarranno. Ma non ha fatto bene i conti…

New Amsterdam 3, trama episodio Un problema da affrontare (3 x 06)

Max si sirende conto di non aver mai affrontato un problema che affligge l’ospedale: il razzismo sistemico. Helen propone a sua nipote Mina di trasferirsi da lei a New York.

