Fare il genitore non sempre è semplice e ancora meno quando si è separati dal proprio coniuge! Lo sa bene Cornelia Holle (Deborah Müller), che nella prossima stagione di Tempesta d’amore si troverà ad affrontare il suo difficile rapporto con il figlio adolescente. Una situazione in cui si inserirà anche Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)…

Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Benni Holle arriva al Fürstenhof

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof Cornelia non ha mai nascosto di avere una situazione familiare difficile: la madre è gravemente malata, il marito si è separato da lei ed il figlio adolescente – Benni (Florian Burgkart) – la accusa di aver sfasciato la loro famiglia. Una situazione che non è destinata a migliorare…

Quando la Holle inizierà una relazione con Robert, infatti, suo figlio lo verrà a sapere e si infurierà, al punto da voler chiudere ogni rapporto con la madre. Come se non bastasse, poche settimane dopo il ragazzo si presenterà a sorpresa al Fürstenhof con l’unico scopo di derubare Cornelia!

Benni cercherà infatti di prendere dal portafogli della madre il denaro necessario per acquistare un biglietto per la Nuova Zelanda, ma verrà suo malgrado colto in flagrante da Robert. E a quel punto quest’ultimo deciderà di intervenire…

Deciso ad aiutare il ragazzo a tornare sulla buona strada (e, soprattutto, a farlo riavvicinare a Cornelia), Saalfeld gli offrirà un posto come apprendista nella cucina del Fürstenhof. Offerta che lui accetterà!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Benni e Cornelia si avvicinano

Cornelia sarà al settimo cielo per la notizia, ma la attende una doccia fredda. Durante il suo tirocinio in hotel, infatti, Benni si avvicinerà molto ai Sonnbichler – in cui vedrà quasi dei nonni – mentre si manterrà inizialmente freddo nei confronti sia di Robert che della madre. Dopotutto quest’ultima lo ha abbandonato quando aveva solo 14 anni!

Ebbene, Cornelia farà di tutto per recuperare il rapporto con il figlio, arrivando ad assumersi la colpa per i suoi errori ed evitandogli il licenziamento. Tutto, però, sembrerà inutile… almeno fino a quando non interverrà Robert!

Quest’ultimo riuscirà infatti non solo a legare con il ragazzo, ma anche a farli partecipare ad un picnic durante il quale quest’ultimo farà finalmente un passo verso la madre. Al settimo cielo, Cornelia capirà che la cucina è la chiave per far breccia nel cuore del suo “bambino” e preparerà dunque una serata speciale per lui…

La donna organizzerà infatti una lezione di cucina a casa dei Sonnbichler – dove nel frattempo Benni si è trasferito – riuscendo finalmente a trovare un punto di contatto con il ragazzo. Tra madre e figlio sarà dunque tornato il sereno dopo tanti anni di ostilità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

