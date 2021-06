Nelle prossime puntate di Una vita, il ritorno a calle Acacias non sarà affatto facile per Armando Caballero (Antonio Lozano). Non appena rimetterà piede nel quartiere, ovviamente al fianco della moglie Susana (Amparo Fernandez), il diplomatico scoprirà infatti che la nipote Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) è stata arrestata per “atti immorali” e tenterà di porre rimedio alla questione…

Una Vita, trame: Rosina e Liberto cercano di nascondere a Susana e Armando l’arresto di Maite

Le anticipazioni indicano che, almeno inizialmente, Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Mendez (Jorge Pobes) tenteranno di nascondere ad Armando e Susana che Maite è in carcere (la donna è stata accusata da una lavandaia di avere sedotto la figlia minorenne).

Dopo diversi e strampalati tentativi, compreso un rimprovero a Casilda (Marita Zafra) che per poco non rivelerà ai coniugi la verità, Liberto non se la sentirà più di mentire e si preparerà a raccontare tutto quanto al Caballero, ciò perché spererà che l’uomo possa in qualche modo aiutare la parente.

Nel corso dell’incontro “chiarificatore”, Mendez scoprirà dunque che Maite era stata mandata ad Acacias dalla madre e dallo zio proprio per abbandonare i suoi “antichi costumi”, ossia le relazioni con le donne…

Una Vita, spoiler: Armando racconta a Liberto il passato di Maite

Eh sì: quando Liberto gli confesserà che Maite è finita tra le sbarre con l’accusa di aver sedotto e portato sulla cattiva strada una minore, Armando farà presente al suo interlocutore che la Zaldua era solita intrattenere relazioni contro la morale anche in Francia; per questo motivo Maite era diventata una sorta di “pecora nera” per la loro famiglia, che aveva appunto scelto di mandarla in Spagna affinché riflettesse sulle sue azioni sbagliate e si rimettesse in carreggiata.

Tuttavia, nonostante l’evidente dispiacere, il Caballero non se la sentirà di lasciare sola la nipote ad affrontare la spiacevole situazione e muoverà fin da subito le sue conoscenze per incontrarla in carcere. Un passaggio che si rivelerà estremamente importante per il seguito della storyline…

Una Vita, news: Maite accusa Felicia del suo arresto!

Entrando più nello specifico, possiamo infatti anticiparvi che, appena vedrà lo zio, Maite negherà fortemente ogni tipo di contatto con la figlia della sopracitata lavandaia e sottolineerà che tutte le donne con cui ha avuto delle relazioni sono state maggiorenni e sopratutto consenzienti e con i suoi “stessi gusti”.

A quel punto, Armando domanderà alla sua parente se ha dei sospetti su chi possa aver pagato la lavoratrice per mentire e la Zaldua non esiterà a fare il nome di Felicia Pasamar (Susana Soleto), interessata a rovinarle la vita per via della relazione intrapresa con Camino (Aria Bedmar).

Il Caballero inizierà così ad investigare sulla pista che le ha dato Maite e andrà subito da Felicia per capire se sia davvero coinvolta in quello che sta succedendo alla sua cara. Il dialogo che ne verrà fuori sarà tutt’altro che piacevole… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

