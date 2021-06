L’arresto di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) trasformerà la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar) in una vera e proprio eroina romantica. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la ragazza farà infatti di tutto per fare uscire la sua amata di prigione e non esiterà a mettersi contro la madre Felicia (Susana Soleto), che considererà responsabile di quello che è successo alla pittrice…

Una Vita, news: l’arresto di Maite

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto prenderà il via nell’istante in cui Felicia scoprirà da Liberto Mendez (Jorge Pobes) che Camino e Maite hanno una relazione omosessuale. La ristoratrice vorrà quindi fare il possibile per evitare che la Zaldua continui a frequentare la figlia, tant’è che impedirà a quest’ultima di uscire di casa e la obbligherà a frequentare Ildefonso Cortes (Cisco Lara).

In ogni caso, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà il giorno del matrimonio tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quando si starà recando in chiesa insieme a Felicia e al fratello Emilio (Josè Pastor), Camino suo malgrado si troverà infatti ad assistere all’arresto di Maite, accusata di atti immorali e relazioni proibite da Dio e dagli uomini.

Ovviamente, la giovane Pasamar accuserà immediatamente la madre della “tragedia”, ma Felicia negherà fortemente il suo coinvolgimento.

Una Vita, trame: Camino e la lavandaia

Occhio perciò ai passaggi successivi della storyline: alcuni giorni dopo l’arresto di Maite, Camino riuscirà a scoprire grazie a Liberto che la sua amata è stata denunciata da una lavandaia.

Dato che potrà contare anche sull’aiuto di Emilio, che deciderà di starle accanto nonostante sia contrario alla relazione con la Zaldua, la Pasamar avrà dunque l’occasione di parlare con la lavandaia in questione, che la stupirà quando le svelerà di avere agito in quel modo poiché la pittrice… ha sedotto la figlia!!!!

Ovviamente Camino non crederà ad una sola parola della lavandaia e supplicherà Liberto di muovere le sue conoscenze affinché possa vedere Maite in carcere. Effettivamente, l’incontro avverrà e la Zaldua assicurerà alla Pasamar di non avere intrecciato una relazione con un’altra ragazza. Sarà chiaro insomma che la donna sta mentendo, ma per quale motivo?

Una Vita, spoiler: Camino disposta a tutto pur di fare uscire Maite di prigione

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Camino, poche ore dopo, riceverà un anello da Ildefonso, che le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie. Anche se non gli darà una risposta, la fanciulla deciderà di tenere il regalo, ma avrà intenzione di consegnarlo alla lavandaia per “corromperla” e farle dire tutta la verità sulla denuncia a Maite.

Da tale proposito, Camino non desisterà nemmeno quando Emilio le dirà che Ildefonso potrebbe prendersela con lei qualora, al suo rifiuto delle nozze, non le restituisse l’anello.

Comunque sia, tra tanti dolori, per Maite si aprirà una piccola possibilità: a calle Acacias ritorneranno infatti Susana (Amparo Fernandez) e lo zio Armando (Antonio Lozano), ancora all'oscuro del suo arresto. L'uomo, diplomatico di professione, intercederà in favore della nipote?

