Anche se diventerà la signora Alvarez Hermoso, la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non esiterà a commettere delle nuove cattiverie. Nelle future puntate italiane di Una Vita, la donna vorrà infatti fare il possibile per liberarsi della domestica Agustina (Pilar Barrera) e metterà in moto un piano per riuscire nel suo scopo. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Felipe e Genoveva diventano marito e moglie

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, Felipe e Genoveva diventeranno legalmente marito e moglie nonostante il disperato tentativo di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) di impedire la loro unione.

La brasiliana scoprirà infatti dal morente Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che la Salmeron e il falso marito Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) sono sempre stati complici e e si precipiterà in chiesa per boicottare lo sposalizio. Purtroppo, la Sampaio non arriverà in tempo e l’unione tra l’avvocato e la cattivona verrà formalizzata di fronte a Dio e agli uomini.

Da un lato Genoveva e Felipe partiranno in viaggio di nozze per qualche giorno, dall’altro Marcia chiuderà in fretta e furia ogni tipo di rapporto con Santiago anche quando quest’ultimo supplicherà di perdonarlo perché si è davvero innamorato di lei.

Partendo da questi presupposti, bisognerà così fare attenzione a quello che farà la Salmeron appena rimetterà piede a calle Acacias.

Una Vita, spoiler: Genoveva cerca di liberarsi di Agustina

Eh sì: dati i loro burrascosi trascorsi, Genoveva sentirà che è arrivato al momento di liberarsi di Agustina, constatando che in fondo non si è mai fidata di lei. Per prima cosa, la Salmeron nasconderà una cartella di Felipe nella spazzatura buttata dall’inserviente, ma nonostante questo l’Alvarez Hermoso non vorrà procedere con il licenziamento della dipendente, per cui prova un sincero affetto.

Qualche ora dopo, Genoveva passerà la cera nel pavimento della sua abitazione e la povera Agustina scivolerà, tanto che sarà necessario per lei qualche giorno di riposo. Anche in tale circostanza, Felipe non si libererà della sottoposta, ma inizierà a ventilare l’ipotesi che, ormai, la vecchiaia le impedisca di svolgere al meglio le sue mansioni.

Una Vita, trame: Mendez valuta una nuova pista sull’omicidio di Ursula

Contemporaneamente a ciò, il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) seguirà una nuova pista sull’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), compiuto come già sapete da Santiago su ordine di Genoveva. Un sacerdote troverà infatti il modo di parlare con il poliziotto e gli dirà che Ursula, qualche giorno prima di morire, gli aveva confessato che una donna avrebbe fatto di tutto per ucciderla.

Dopo aver asserito di non essersi messo prima in contatto con lui perché alla morte della Dicenta si trovava in Vaticano, il prelato si congederà da Mendez. Quest’ultimo inizierà così a pensare che la misteriosa donna menzionata da Ursula possa essere proprio Genoveva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

