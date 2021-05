Matrimonio al cardiopalma per Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. L’unione tra la dark lady e l’avvocato rischierà infatti di saltare a causa di una clamorosa scoperta che farà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Addentriamoci dunque in fondo a questa storyline per capire che cosa effettivamente succederà….

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: nasce MONCHO, il figlio di LOLITA e ANTOÑITO!

Una Vita, trame: Andrade chiede di incontrare Marcia

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto avrà inizio nell’istante in cui Andrade (Alvaro Baguena) – ormai agli arresti – sarà in punto di morte e chiederà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di poter vedere Marcia per un’ultima volta, ciò dopo essere stato picchiato in carcere per ordine di Genoveva e del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro).

A quel punto, il falso Santiago Becerra (Aleix Mekè) resterà perplesso di fronte a tale richiesta, ma non riuscirà a persuadere Marcia dall’idea di incontrare Andrade un’ultima volta. Al termine di un litigio con l’uomo, la Sampaio si recherà infatti in carcere per vedere Andrade ed è proprio lì che apprenderà un’amara verità…

Una Vita, news: Andrade svela a Marcia che Genoveva e Santiago sono sempre stati complici

Eh sì: oltre a chiederle perdono per averla ridotta in schiavitù per tanti anni, Andrade dichiarerà infatti di voler morire in pace e rivelerà alla Sampaio che Israel, ossia il gemello di Santiago, è arrivato ad Acacias proprio su richiesta di Genoveva, che all’epoca gli aveva appunto chiesto di fornirgli un modo per separarla per sempre da Felipe.

Anche se il malvivente preciserà che la Salmeron non era stata informata dello scambio d’identità tra Israel e Santiago, Marcia resterà attonita di fronte alla scoperta e, dato che proprio in quegli istanti si starà svolgendo il matrimonio tra Felipe e Genoveva, vorrà fare il possibile per impedire la pronuncia dei voti nuziali.

Dopo aver rimproverato Israel per tutte le menzogne che ha raccontato, Marcia farà quindi il possibile per raggiungere la chiesa prima che sia troppo tardi e, visto che non riuscirà a munirsi di una carrozza, si procurerà un cavallo con il quale andare in fretta e furia a calle Acacias!!!!

Una Vita, spoiler: Marcia non arriva in tempo per interrompere il matrimonio!

Ma la brasiliana riuscirà arrivare alle nozze in tempo?

Purtroppo no. Nonostante vari imprevisti che faranno perdere tempo, compresa la nascita del piccolo Moncho che obbligherà gli sposi a sostituire i testimoni Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany) con Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes), la Sampaio metterà piede in chiesa soltanto quando il prete avrà ormai dichiarato Genoveva e l’esitante Felipe marito e moglie.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Appena si renderà conto di aver perso l’uomo che ama, Marcia verrà colta da un malore e sverrà sul sagrato. Insomma, per la ragazza si aprirà un altro periodo di grande dolore. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI