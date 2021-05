Burrasca in arrivo nel rapporto tra Marcia (Trisha Fernandez) e il falso marito Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la brasiliana deciderà infatti di troncare ogni tipo di rapporto con l’uomo e si esporrà in tal senso anche con i suoi vicini. Riepiloghiamo quindi per quale ragione la Sampaio agirà in questo modo…

Una Vita, news: Andrade fa sapere a Marcia che Genoveva e Santiago sono sempre stati complici

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà quando Cesar Andrade (Alvaro Baguena), ormai in punto di morte per via di un pestaggio organizzato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), chiederà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di poter avere un ultimo confronto chiarificatore con Marcia, ovviamente in carcere.

Nonostante la forte opposizione di “Santiago”, che cercherà inutilmente di convincerla a non dare alcuna possibilità al trafficante di donne, la Sampaio deciderà dunque di recarsi da Andrade per capire che cosa effettivamente voglia dirle e ricorderà al Becerra che lui non può negarle nulla perché, in fin dei conti, non è suo marito (anche se tutti quanti sono convinti di ciò).

Fatto sta che, nel bel mezzo di quell’incontro, Andrade farà sapere a Marcia che Santiago è arrivato ad Acacias su richiesta di Genoveva, la quale inizialmente ignorava che fosse in realtà Israel, il fratello gemello del suo defunto marito.

Una Vita, trame: Marcia non riesce a interrompere le nozze tra Genoveva e Felipe

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Appena avrà la certezza del fatto che Genoveva e Santiago sono sempre stati complici per separarla da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Marcia vorrà fare il possibile per evitare che la dark lady porti a termine la sua ennesima macchinazione, ovvero sposare l’avvocato e portarglielo via per sempre.

Eh sì: proprio in quegli istanti, a calle Acacias si starà celebrando il matrimonio di Felipe e Genoveva, ma la Sampaio – a causa della forte distanza tra il carcere e il quartiere – non riuscirà ad arrivare in tempo e varcherà la soglia della chiesa proprio quando il sacerdote dichiarerà che i due fidanzati sono ormai diventati marito e moglie.

A quel punto, Marcia avrà un malore e sverrà sul sagrato dell’edificio, ma ciò non impedirà all’Alvarez Hermoso di partire in viaggio di nozze con la sua nuova consorte.

Una Vita, spoiler: Marcia rompe con Santiago!

Attenzione perciò alla successive dinamiche: dopo aver passato un giorno intero in stato di incoscienza, Marcia si riprenderà piano piano e dirà a Santiago che non intende più stare con lui, ragione per la quale non crederà alle sue parole di pentimento e prenderà l’iniziativa di lasciare la camera della pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) per rifugiarsi in soffitta.

Da un lato Santiago non vorrà arrendersi e tenterà di dimostrare a Marcia che, pur avendola inizialmente ingannata per denaro, si è poi innamorato di lei, dall’altro la Sampaio non saprà come comportarsi di fronte alla situazione venutasi a creare, ma in cuor suo vorrà trovare un modo per stare con Felipe nonostante le nozze di quest’ultimo con Genoveva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

