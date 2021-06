Aria di novità nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Appena riuscirà a sbarazzarsi di Agustina (Pilar Barrera), la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) cercherà una nuova domestica e la scelta ricadrà sull’intraprendente Laura Alonso, interpretata da Agnes Llobet, nota in Italia per essere stata Mencia ne Il Segreto. Bisognerà dunque fare particolare attenzione all’ultima arrivata…

Una Vita, news: Genoveva decide di “liberarsi” di Agustina

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che, in seguito al suo viaggio di nozze con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva non vorrà più avere la povera Agustina come sua dipendente, motivo per il quale darà il via ad una serie di tattiche per convincere il suo sposo a licenziarla.

Visto che nessuno dei suoi stratagemmi andrà a buon fine, la Salmeron metterà insieme ad alcuni oggetti da buttare un’importante cartella dell’avvocato e, ovviamente, farà ricadere la colpa sull’inserviente. A quel punto, dato che Felipe non vorrà in alcun modo privare Agustina del lavoro, a Genoveva non resterà altra scelta se non quella di mettere della cera sul pavimento del suo appartamento.

Il risultato? Agustina cadrà rovinosamente a terra e dovrà necessariamente rispettare alcuni giorni di riposo!

Terminati gli stessi, l’Alvarez Hermoso proporrà dunque alla donna di badare soltanto alla pulizia del suo vecchio appartamento, che avrà adibito esclusivamente ad uso ufficio, e darà il suo benestare alla Salmeron affinché assuma una nuova governante per il loft principale dove abiteranno insieme.

Una Vita, spoiler: Genoveva assume Laura Alonso

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Semplice: al termine di una lunga giornata, dove la cattivona della soap avrà respinto diverse candidate per il ruolo lasciato vacante da Agustina, si presenterà alla porta di Genoveva la giovane Laura Alonso, la quale sottolineerà di essere in cerca di un nuovo impiego in seguito alla morte della sua signora che ha servito per tanti anni.

Dato che mostrerà un atteggiamento sicuro di sé e abbastanza discreto, la Salmeron non troverà nulla in contrario ad assumere Laura Alonso in prova per qualche tempo. L’ultima arrivata troverà così alloggio nella soffitta, esattamente come Alodia Exposito (Abril Montilla), la nuova inserviente di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia). Tuttavia, già dalle prime ore di lavoro, Laura attirerà i sospetti di Genoveva…

Una Vita, trame: Laura conosce già il commissario Mendez?

Eh sì: vi anticipiamo infatti che, informato da un sacerdote sull’esistenza di una donna che aveva più volte minacciato di morte Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) si presenterà improvvisamente in casa di Genoveva al fine di sondare ulteriormente il terreno e capire se abbia avuto un ruolo nell’assassinio.

Al momento dei saluti, Mendez verrà congedato ovviamente da Laura ed avrà come il sentore di averla vista da qualche parte, tant'è che le chiederà se si sono già conosciuti in passato. La Alonso negherà tal cosa, ma ciò basterà per insospettire Genoveva. Cosa starà succedendo?

