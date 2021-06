Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il soggiorno in carcere di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) si rivelerà più duro del previsto. Rinchiusa lì con la falsa accusa di aver sedotto la figlia minorenne di una lavandaia, la pittrice verrà infatti pestata da alcune sue compagne di cella. Ciò spingerà Camino Pasamar (Aria Bedmar) a lottare ancora di più con le unghie e con i denti per salvare la sua amata e, a sorpresa, potrà contare sull’aiuto di Ildefonso Cortes (Cisco Lara).

Una Vita, news: Felicia pone delle condizioni per fare uscire Maite di prigione

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Camino riterrà sin da subito che sia stata la madre Felicia (Susana Soleto) a corrompere con il denaro la lavandaia affinché denunciasse Maite. Anche se non avrà abbastanza prove per dimostrarlo, la giovane si convincerà del fatto che la ristoratrice abbia giocato sporco pur di separarla per sempre dalla Zaldua. Ad ogni modo, la storyline avrà dei nuovi sviluppi quando ritornerà ad Acacias il diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano), lo zio della Zaldua.

Nel momento in cui Maite le confesserà di avere intrecciato una relazione con Camino, Armando capirà subito che dietro la denuncia c’è Felicia, ma tenterà invano di arrivare ad un accordo con lei. Col trascorrere dei giorni, il Caballero farà un ulteriore tentativo, ma stavolta utilizzerà Liberto Mendez (Jorge Pobes) come “negoziatore”.

In quel caso, la Pasamar continuerà a non ammettere le sue responsabilità nell’arresto della Zaldua ma, ragionando per ipotesi, lascerà intendere che muoverà le sue “pedine” soltanto se Maite accetterà di lasciare Acacias e, sopratutto, se spronerà Camino a sposare Ildefonso!

Una Vita, trame: Maite viene picchiata in carcere!

Tutto questo a che cosa porterà? Anche se le condizioni di Felicia assumeranno il tono di un vero e proprio ricatto, Armando e Liberto si recheranno in carcere da Maite per spiegarle tutta la situazione venutasi a creare. Sconvolta, la Zaldua rifiuterà categoricamente di procedere in tale maniera, sottolineando di non essere disposta né a rinunciare a Camino e né a lasciarla nelle mani della madre.

Tuttavia, la volontà della donna sembrerà venir meno nell’istante in cui alcune sue compagne di cella la pesteranno poiché incapaci di accettare la sua condizioni di omosessuale. Nel corso di un colloquio con Camino, la donna sembrerà sul punto di eseguire gli ordini di Felicia al fine di riottenere la libertà, ma non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito.

Una Vita, spoiler: Ildefonso intercede per Maite

Sarà proprio a quel punto della trama che ci sarà la svolta. Eh sì: anche se Camino avrà chiarito di non volerlo sposare e di vederlo soltanto come un amico, Ildefonso continuerà a gravitare attorno alla ragazza perché, come sottolineerà in più occasioni, sarà fermamente convinto del fatto che prima o poi accetterà di diventare sua moglie. Nel bel mezzo di un dialogo, il Cortes ammetterà quindi di non approvare l’orientamento sessuale di Maite, ma al tempo stesso dichiarerà che non è giusto che passi il resto della sua vita tra le sbarre per un’inclinazione che, in fin dei conti, non fa male a nessuno.

Ildefonso si offrirà così volontario per recarsi dalla lavandaia e offrirle ulteriore denaro per ritirare la sua denuncia ai danni di Maite. Dopo diversi colloqui, il ragazzo riuscirà così nel suo scopo, offrendo il doppio dei soldi che le avevano dato per denunciare, e così la posizione della Zaldua si alleggerirà molto dato che non ci sarà più una vera e propria accusa nei suoi riguardi.

In ogni caso, la decisione finale sulla scarcerazione della pittrice spetterà al giudice incaricato e non è affatto detto che tutto proceda per il verso giusto…. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

