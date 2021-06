Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno salutare momentaneamente Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), il falso marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). L’uomo deciderà infatti di lasciare Acacias, dato che la sua complicità con la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) emergerà prepotentemente…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Genoveva accusa Marcia, Felipe ci crederà?

Una Vita, news: Marcia rompe con Santiago!

Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri post precedenti alle anticipazioni, Marcia scoprirà dal morente Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che è stata Genoveva a chiederle di far arrivare “Santiago” ad Acacias per impedirle, qualche mese prima, di sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

A quel punto, la brasiliana tenterà di interrompere le nozze tra l’avvocato e la Salmeron, che si staranno celebrando proprio in quel giorno, ma arriverà in chiesa proprio quando il sacerdote dichiarerà i due marito e moglie.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sconsolata per tutta la situazione venutasi a creare, la Sampaio ovviamente non riuscirà a perdonare “Santiago” e gli chiederà di uscire per sempre dalla sua vita. In più circostanze, l’uomo chiederà alla ragazza una seconda possibilità, ma lei rifiuterà categoricamente, tant’è che in un determinato pomeriggio cercherà di andare da Felipe per raccontargli tutta la verità su Genoveva e gli intrighi che ha ordito con il Becerra.

Tuttavia, la Salmeron capterà le sue intenzioni e la bloccherà in tempo, dando vita all’ennesima messinscena…

Una Vita, spoiler: Santiago minaccia Genoveva!

Eh sì: proprio quando Felipe, preoccupato dalle loro grida, si affaccerà nel portoncino, Genoveva lascerà intendere al marito che Marcia ha tentato di spingerla giù dalle scale di Acacias 38 per compromettere la salute del bambino che aspettano!

Marcia cercherà invano di spiegarsi, ma l’Alvarez Hermoso, seppur dubbioso, le dirà che non deve più interferire per nessun motivo nel suo rapporto coniugale.

Ad ogni modo, nel giro di qualche ora, Genoveva dovrà difendersi anche da un attacco di Santiago che, minacciandola con un coltello, esigerà che gli dia un’ingente somma di denaro prima della sua partenza dal quartiere. In questo caso, si creerà una colluttazione fisica tra i due nemici che verrà interrotta dall’arrivo di Laura Alonso (Agnes Llobet), la nuova domestica di Genoveva…

Una Vita, trame: Santiago lascia Acacias

Dopo essersi informato sul conto di Laura, scoprendo così che è l’inserviente subentrata ad Agustina (Pilar Barrera) al servizio degli Alvarez Hermoso, Santiago farà dunque i bagagli ed affiderà a Cesareo (Cesar Vea) una medaglietta da consegnare a Marcia quando sarà ormai lontano da Acacias.

Comunque sia, nonostante questa uscita di scena, ci sarà modo di rivedere in futuro il Becerra e, anche in quella circostanza, il suo arrivo avrà parecchio a che fare con Genoveva e Felipe… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI