Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, nelle puntate italiane di Beautiful faremo la conoscenza di Paris Buckingham, sorella di Zoe, che televisivamente riuscirà a “sopravvivere” alla parente quando la modella, tra molti mesi, uscirà di scena.

Negli episodi americani della soap, che rispetto a quelli di Canale 5 sono esattamente un anno avanti (in Italia sono appena iniziati gli episodi trasmessi negli USA dopo l’interruzione Covid-19, permettendoci di accorciare la differenza di tre mesi circa), l’uscita di scena di Zoe è già avvenuta e ha rischiato di lasciare Paris senza un tetto sopra la testa.

Beautiful, anticipazioni americane: PARIS BUCKINGHAM coinquilina di STEFFY

Infatti, nonostante sia responsabile della fondazione di beneficenza della multimilionaria Forrester Creations, Paris sembrava in difficoltà nel potersi permettere un appartamento, anche solo in affitto, a Los Angeles. Poiché Zoe non ha rinnovato il contratto per il proprio domicilio (visto che si è trasferita a Parigi), Paris non poteva sfruttare l’abitazione della sorella. Ma niente paura, la ragazza ha ricevuto un’offerta imperdibile, per quanto inaspettata!

Tutto è iniziato con una visita di lavoro a casa di Steffy, la quale, in maternità, si occupa degli impegni d’affari per lo più in smart working. A quasi un anno dall’introduzione di Paris nella soap, questa è stata la prima volta che le due hanno interagito, almeno direttamente e non in scene di gruppo. A quanto pare, però, le due avevano stabilito un ottimo rapporto “off screen”, al limite dell’amicizia vera e propria, e Paris ha meravigliato la sua boss e il fidanzato di quest’ultima, Finn, riuscendo a calmare con la sola forza del suo canto un pianto irrefrenabile del loro piccolo Hayes. La riconoscenza è stata tale che la coppia si è offerta di accogliere in casa Paris, la quale ha accettato entusiasta!

Tale risvolto, uscito fuori dal nulla, ha sorpreso e spiazzato i telespettatori americani della soap, i quali si chiedono quale storyline possa scaturire ora da tutto ciò. Il piazzare Paris sotto il tetto di Steffy e Finn sembra infatti una mossa decisamente poco casuale: ne nascerà un triangolo nel prossimo futuro?

In molti si domandano se il personaggio della seconda Buckingham possa prendere una piega inquietante: nonostante la ragazza sia stata presentata come un tipo solare e buono, la verità è che non sappiamo praticamente nulla del suo background o della sua reale indole, per ora al limite del trasparente come peso sulla scena.

Tuttavia non va dimenticata la reazione avversa di sua sorella Zoe quando aveva scoperto l’intenzione di Paris di vivere a Los Angeles e di lavorare nella sua stessa azienda. La modella l’aveva accusata di volersi infilare nella sua vita e farla propria, come era solita fare. Si trattava di una sfuriata casuale o Paris potrebbe nascondere dell’altro?

Tra l’altro, in modo fin troppo puntuale, nelle prossime puntate la sua frequentazione con Zende Dominguez potrebbe finire ancor prima di iniziare. Il giovane stilista sembrava molto preso da Paris, al punto di aver rinnegato la sbandata iniziale per sua sorella Zoe. Gli spoiler suggeriscono che il figlio di Kristen Forrester si sentirà improvvisamente poco a suo agio nel rendere seria questa storia: in qualche modo lavorare insieme rischia di renderli subito troppo presenti l’uno nella vita dell’altro. Ma con sua gran sorpresa, scoprirà che Paris si troverà ad “invadere” la sua vita personale in quanto nuova coinquilina di sua cugina Steffy…

Troncare la storia con Zende anticipa l’intenzione di virare Paris in una nuova direzione… che magari un giorno potrebbe far pentire a Steffy di averla invitata a stare a casa sua? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

