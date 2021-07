Come deciderà di muoversi Tahsin Korludağ (Tamer Levent) una volta che avrà la certezza che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, visto che il padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) farà in modo che il nemico finisca tra le sbarre con una falsa accusa…

Brave and Beautiful, news: ecco come Tahsin scoprirà la vera identità di Cesur

Tutto partirà il giorno in cui Cesur verrà ferito in pieno petto da Turan (Serah Paril) grazie al piano messo in atto da Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per farlo fuori. Dato il ricovero dell’Alemdaroğlu, Sirin (Irmak Örnek) non saprà in che modo distrarre Fügen (Tilbe Saran), la madre di Cesur, e la porterà a villa Korludağ per prendere un tè.

A causa dell’Alzheimer che la affligge, la donna parlerà quindi più del dovuto e sosterrà di fronte a Tahsin che un quadro presente nella sua tenuta è stato dipinto dal suocero Muzaffer Karahasanoğlu, dando modo al Korludağ di scoprire la vera identità di Cesur!!! Tale tassello si rivelerà di fondamentale importanza con il proseguire della narrazione…

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur viene arrestato!

Eh sì: qualche settimana dopo, esattamente il giorno prima di Capodanno, Cesur avrà modo di confrontarsi ancora una volta con Sühan, a cui avrà confessato la verità sul suo conto, e le rivelerà di essersi innamorato follemente di lei, tant’è che le regalerà una poesia scritta in un foglio dal suo defunto padre.

I due suggelleranno l’avvicinamento con un bacio, che però verrà interrotto dall’arrivo della polizia e del procuratore Mehmet (Kahraman Sivri), pronti ad arrestare proprio l’Alemdaroğlu con la falsa accusa di frode e di falsa identità.

Da un lato ai telespettatori sarà fin da subito chiaro che è stato Tahsin (con l’aiuto di Bülent) a muovere le fila per far stare al fresco Cesur, dall’altro Sühan sarà in evidente difficoltà perché non saprà se credere alla versione del padre o a ciò che dice l’uomo del quale si è innamorata. Un dialogo origliato per caso darà dunque alla ragazza più di una risposta…

Brave and Beautiful, trame: Banu riesce a far scagionare Cesur!

Convinto di aver vinto, Tahsin si presenterà infatti alla cella di Cesur e gli dirà di avere finalmente scoperto che è il figlio di Karahasanoğlu. Di lì a poco, la situazione si farà tesa, sopratutto quando il nostro protagonista asserirà che riuscirà a vendicarsi di lui, colpevole di aver ucciso il padre e i suoi nonni per appropriarsi dei loro averi.

Sühan resterà attonita di fronte a tale discorso e tutte le sue certezze sul padre inizieranno a crollare!

Ma alla fine come si risolverà la situazione di Cesur? Dopo un weekend tra le sbarre, l’uomo affronterà il processo, dal quale uscirà indenne grazie all’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe). Anche per via del supporto del padre parlamentare Cetin (Sinan Pekinton), la donna riuscirà a dimostrare che tutte le accuse contro l’Alemdaroğlu sono state prodotte da dei documenti falsi e gli eviterà una condanna.

Partendo da questi presupposti, la guerra tra Cesur e Tahsin sarà però appena incominciata…