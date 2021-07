Gli intrecci di Brave and Beautiful saranno complicatissimi fin dalle prime puntate, motivo per cui i telespettatori della nuova soap opera turca dovranno fare attenzione ad ogni minimo passaggio delle varie storyline che si verranno a creare. Uno di questi riguarderà Hülya (Zeynep Kızıltan), la “complice” della dark lady Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları)…

Brave and Beautiful, news: il patto tra Hülya e Cahide

Moglie di Korhan Korludağ (Erkan Avcı) e dunque nuora del ricco e cattivo Tahsin Korludağ (Tamer Levent), Cahide sarà disposta a tutto pur di dare al marito una propria “discendenza”. Proprio per questo, in base a quello che dicono le anticipazioni, la donna si metterà in contatto con Hülya quando l’ennesimo test di gravidanza risulterà negativo.

Hülya, prostituta di professione, sarà infatti incinta, motivo per il quale Cahide la inviterà in cambio di tantissimi soldi a portare a termine la gravidanza e, una volta che avrà partorito, a cederle il bambino. Da tali presupposti partirà quindi il grande inganno della Korludağ, che si appresterà così a dire all’ignaro marito che, finalmente, potranno avere un loro erede. Comunque sia, molto presto, Cahide dovrà far fronte ad un difficile imprevisto…

Brave and Beautiful, trame: il piano di Cahide rischia di andare in fumo

Come vi abbiamo già anticipato in alcuni dei nostri precedenti, Kohran comincerà a domandarsi per quale ragione Cahide passi tantissimo tempo al telefono.

Dato che sarà completamente inconsapevole dell’accordo stretto tra la consorte e Hülya, il Korludağ arriverà addirittura a pensare che la donna la stia tradendo con un altro uomo, motivo per cui una sera le strapperà il cellulare di mano e, durante il litigio, le farà sbattere inavvertitamente la testa su una vasca.

Cahide verrà immediatamente trasportata in ospedale, dove dovrà dare il via ad un ricatto ai danni del dottor Nedim: quest’ultimo sceglierà di non svelare ai Korludağ che la donna non è in attesa di nessun figlio, ciò per evitare che possano venire fuori i suoi problemi col gioco d’azzardo.

Il medico accetterà di mantenere il silenzio perché la donna prometterà di dargli soldi in cambio, ragione per la quale accetterà di fare un’ecografia a Hülya, registrandola e mostrandola a Tahsin e Korhan come se fosse quella di Cahide.

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya uccide il dottor Nedim

In ogni caso, vi possiamo anticipare che Hülya instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Nedim, il quale le farà presente di non avere ancora deciso se mantenere il segreto sulla gravidanza inscenata da Cahide. A quel punto, Hülya si farà dare uno strappo a casa dal dottore e lo ucciderà a metà tragitto, sbarazzandosi poi di tutti i suoi vestiti ed abbandonandolo nel bosco.

Comunque sia, nel suo atto omicida, la donna commetterà un errore, dato che dimenticherà sull’auto dell’assassinato una copia del filmato dell’ecografia con su scritto il nome Ayse, ossia l’identità che Cahide le aveva detto di utilizzare nel caso qualcuno fosse arrivato a lei. Un particolare di cui sarà entrato a conoscenza Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), cognato di Cahide, in quanto fidanzato con Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), con il quale avrà passato una notte.

Appena lo incrocerà in ospedale, Hülya mentirà quindi all'uomo e gli dirà di chiamarsi Ayse e di essere l'infermiera personale che Cahide ha assunto per seguirla in tutte le fasi della gravidanza. Bülent comincerà così a nutrire i primi sospetti quando, dopo il ritrovamento del cadavere di Nedim, la polizia scoprirà che nel dischetto a nome di Ayse sono contenute le ecografie che, almeno in teoria, appartengono a Cahide…