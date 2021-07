Venerdì 30 luglio debutta in prima serata su Canale 5 Inés dell’anima mia, adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice cilena Isabel Allende, che racconta la storica epopea di Inés Suárez, la prima ed unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541.

Leggi anche: GRAND HOTEL, anticipazioni puntata di domenica 1 agosto 2021

La serie kolossal – prodotta da RTVE, Chilevisión e Boomerang TV – narra la vera storia della giovane e audace condottiera spagnola, la quale si imbarca per il Nuovo Mondo alla ricerca del marito, Juan de Malaga, un soldato spagnolo partito a seguito di Francisco Pizarro. Al suo arrivo in Perù, Ines scopre di essere rimasta vedova. Come risarcimento richiede e ottiene un piccolo terreno a Cuzco, dove si stabilisce, e lì incontra Pedro de Valdivia, futuro conquistatore del Cile ma soprattutto suo grande e unico amore. I due iniziano un’intensa e passionale relazione e insieme dovranno lottare contro innumerevoli ostacoli per conquistare il Cile fino ad arrivare a fondare la Città di Santiago.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In quattro avvincenti prime serate, la serie ripercorre la grande impresa capitanata da Pedro de Valdivia ma stavolta dal punto di vista di Inès, sua donna ma soprattutto volto femminile della fondazione del Cile. In maniera dettagliata e profonda, la miniserie – seppur in chiave romanzata – racconta le gesta di questa eroica donna spagnola di grande coraggio, disposta a fare tutto per il suo uomo senza però mai perdere l’entusiasmo di conquistare nuove terre.

In un’epoca dove predominavano guerra e orrore, Inès diventa un elemento indispensabile per la spedizione, grazie alle sue abilità di guaritrice e rabdomante. Di indole indomita e al contempo materna, la donna riesce ad imporsi in un mondo di uomini diventando un supporto fondamentale per tutti i suoi soldati.

Nel cast diretto da Alejandro Bazzano, premiato regista de La casa di carta, e dal famoso regista cileno Nicolás Acuña, ci sono Elena Rivera (già conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano nella miniserie Le verità nascoste), Eduardo Noriega, Benjamín Vicuña, Carlos Bardem, Francesc Orella, Enrique Arce, Carlos Serrano (Fernando Mesia nella soap opera Il Segreto) e Juan Fernández (l’autoritario Antonio Lobo nella serie Tierra de Lobos).

Inès dell’anima mia, di cui vi forniamo QUI le anticipazioni della prima puntata, è una miniserie d’ambientazione storica ad alto budget che – oltre alla bellissima storia d’amore e di conquista dei due protagonisti – può contare sulle suggestive bellezze di tre paesi: Spagna, Cile e Perù.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.