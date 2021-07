Non sarà soltanto l’improvvisa rottura con il fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin) a turbare la quotidianità di Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. La ragazza scoprirà infatti che la zia Ayfer (Evrim Dogan) si è messa in contatto con la nonna per farle ottenere la borsa di studio in Italia. Una “novità” che non piacerà per niente alla nostra protagonista…

Love Is In The Air, news: Ayfer cerca di allontanare Eda da Serkan

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui Ayfer si troverà tra le mani il contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan, scoprendo quindi che la loro relazione è sempre stata fasulla. A quel punto, la zia verrà mossa da un solo pensiero: evitare che il bell’architetto rovini ulteriormente la vita della nipote. Ayfer si metterà quindi in contatto con la madre – ovvero la nonna di Eda – e le chiederà di fare il possibile per fare ottenere alla loro parente la borsa di studio in Italia.

In tal senso, è bene precisare che Eda penserà davvero di lasciare Istanbul, sopratutto perché l’accordo con Serkan sarà stato sciolto per via dell’imminente matrimonio – che poi in realtà salterà – tra Ferit (Cagri Citanak) e Selin (Bige Onal), ma Bolat non le permetterà di partire perché, proprio quando si starà recando all’aeroporto, la fermerà e le confesserà di essersi perdutamente innamorato di lei. I nostri due protagonisti cominceranno così una relazione alla luce del sole, chiarendo anche con Altptekin (Ahmet Somers), Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer che stanno davvero insieme…

Love Is In The Air, trame: Serkan lascia improvvisamente Eda

L’idillio durerà però ben poco: quando Alptekin gli confesserà di essere coinvolto nel crollo della casa che, anni prima, è costato la vita ai genitori di Eda, Serkan non riuscirà a mentire a lungo alla sua amata e deciderà di lasciarla con una menzogna. In pratica, l’architetto farà presente alla Yildiz che per lui è più importante il lavoro rispetto al rapporto con una donna e la lascerà intendere che non c’è più spazio per un futuro comune.

Questo è un escamotage che Serkan utilizzerà, come confesserà ad Engin (Anıl İlter), per evitare che Eda non lo ritenga sia pure indirettamente responsabile della morte della mamma e del papà. Insomma, Serkan preferirà presentarsi come un “robot privo di sentimenti” piuttosto che affrontare la realtà per quella che è. Non a caso, chiederà alla Yildiz di non presentarsi più alla Art Life e le farà recapitare una scatola con tutti gli oggetti simbolo della loro relazione.

Love Is In The Air, spoiler: Eda scopre il piano della zia Ayfer

Comunque sia, Eda dovrà affrontare un ulteriore problema: il giorno successivo all’addio con Serkan, la giovane leggerà infatti inavvertitamente un messaggio scritto dalla zia Ayfer e capirà così che si è messa in contatto con la nonna affinché le facesse ottenere la borsa di studio in Italia. Dato che ha interrotto i rapporto con la parente perché in qualche modo l’ha sempre ritenuta responsabile della morte dei suoi genitori, Eda si infurierà con Ayfer per tale mossa e le chiederà di non intromettersi mai più nella sua vita.

Da un lato Eda eviterà quindi un ulteriore confronto con la zia, dall’altro la ragazza riceverà inaspettatamente una proposta per tornare a lavorare alla Art Life, ma ovviamente non sarà Serkan a fargliela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.