Nelle attuali puntate italiane di Love Is In The Air si parla sempre di più dell’incidente in cui sono morti i genitori della protagonista Eda Yildiz (Hande Ercel). Seppur “indirettamente”, nella triste fine dei due è coinvolto Alptekin Bolat (Ahmet Somers), il papà di Serkan (Kerem Bursin). Questo particolare influenzerà la narrazione delle prossime settimane della telenovela turca, sopratutto quando arriverà ad Istanbul l’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru)…

Love Is In The Air, news: Efe fa di tutto per avvicinarsi a Eda

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Efe si presenterà alla Art Life perché Selin (Bige Onal), poco prima del suo matrimonio saltato con Ferit (Cagri Citanak), gli venderà il 45% delle azioni dell’azienda gestita da Alptekin. L’uomo diventerà dunque a tutti gli effetti il socio di Serkan, ma non farà altro che porsi in contrasto con lui e si avvicinerà particolarmente a Eda.

Nel momento in cui verrà a conoscenza del coinvolgimento del padre nella triste fine del papà e della mamma della Yildiz, Serkan non troverà il coraggio di confessare tutto quanto a Eda, ragione per cui deciderà di lasciarla sottolineando che nella sua vita c’è posto soltanto per il lavoro. A quel punto, Akman farà la sua mossa con Eda e le chiederà di restare all’Art Life per lavorare come sua personale assistente. Un accordo che la ragazza accetterà senza esitare…

Love Is In The Air, spoiler: ecco chi è il “complice” di Efe

Da un lato Serkan avvierà delle personali investigazioni sul conto di Efe, attraverso le quali capirà che proviene dallo stesso paese natale di Eda e che ha potuto studiare grazie ad una borsa di studio, dall’altro la situazione precipiterà ulteriormente quando cadrà il tetto di una casa di due prestigiosi clienti appena fatto costruire da Bolat. Quest’ultimo sospetterà fin da subito di Efe, che finirà per ammettere il suo errore precisando di aver modificato le bozze dei disegni di Serkan al solo fine di rendere il risultato finale più efficace.

Date le ultime novità, Serkan pretenderà che Efe trovi una persona a cui vendere il 45% della società. Tuttavia, sarà chiaro che Akman non intende affatto mollare la presa e non farà altro che chiamare un suo misterioso complice per renderlo partecipe di tutto quello che avviene all’interno dell’azienda. Durante una telefonata, si scoprirà quindi la persona con cui parla Efe… visto che comunicherà ad una donna di aver finalmente trovato un indizio che collega Alptekin Bolat alla morte del figlio!!!!

Love Is In The Air, trame: Efe agisce per conto della nonna di Eda!

Eh sì: se avete già un sospetto, probabilmente, avete capito benissimo: Efe starà agendo per conto della nonna di Eda!

Grazie al crollo del tetto che avrà deliberatamente provocato, Akman metterà in allerta i clienti che hanno commissionato l’incarico. I due indagheranno quindi a fondo su ogni incidente precedente dell’Art Life, riportando a galla quello avvenuto nel 2002 in cui sono morti i genitori della Yildiz, per decidere se continuare a collaborare o meno con Serkan.

Efe riunirà quindi tutti i tasselli del puzzle e capirà che Bolat Senior è invischiato in qualche modo nella faccenda, anche se Serkan gli impedirà di partecipare alla riunione con gli avvocati dei clienti perché vorrà parlare con Eda prima che la notizia trapeli ulteriormente.

Comunque sia, Serkan dovrà fare i conti con due imprevisti: Ceren (Melisa Döngel), in quanto legale dell'azienda, si farà sfuggire con Eda di un incidente avvenuto nel 2002 in cui è coinvolta l'azienda, mentre Selin non capirà per quale ragione Bolat non voglia darle delle spiegazioni a riguardo e chiederà a Leyla (İlkyaz Arslan) di cercare tutti i documenti dei lavori svolti nel sopracitato anno. Chi tra Eda e Selin arriverà, dunque, per prima alla verità?