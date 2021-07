Non sarà facile per Serkan Bolat (Kerem Bursin) perdonare Alptekin (Ahmet Somers). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, il bell’architetto vorrà infatti rinunciare alla sua relazione con Eda Yildiz (Hande Ercel) appena scoprirà che il padre è coinvolto nella morte dei genitori della ragazza. Il peso sulla coscienza sarà talmente grande che porterà l’uomo a prendere persino la decisione di abbandonare l’appartamento in cui vive all’interno della tenuta di Alptekin e Aydan (Neslihan Yeldan).

Love Is In The Air, news: ecco perché Serkan lascerà Eda

Se avete seguito in precedenza i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Serkan spezzerà il cuore a Eda, dicendole che nella sua vita c’è posto soltanto per il lavoro, nel momento in cui Alptekin gli confesserà che era stato lui, tanti anni prima, a far costruire la casa crollata in cui sono morti i genitori della Yildiz. Anche se il Bolat Senior riverserà la colpa della questione su Kadir, un uomo a cui aveva subappaltato i lavori di costruzione, Serkan penserà dapprima di parlare alla sua amata di quanto successo tanti anni prima, ma poi si farà prendere dalla paura di una sua eventuale reazione negativa e troncherà la relazione appena nata con lei.

In tal senso, l’architetto spiegherà infatti all’amico Engin (Anıl İlter) che preferisce che Eda pensi nuovamente a lui come un robot privo di sentimenti, piuttosto che collegarlo ogni volta che lo vede alla triste fine della sua mamma e del papà. Non a caso, Bolat vorrà mettere una certa distanza tra lui e la ragazza e le chiederà di non presentarsi più nemmeno alla Art Life. Il destino però tirerà un brutto scherzo al nostro protagonista…

Love Is In The Air, trame: Serkan non riesce a perdonare Alptekin

Dato che sarà rimasto impressionato dal modo di lavorare di Eda, nonostante non sia ancora laureata, il nuovo socio dello studio d’architettura Efe Akman (Ali Ersan Duru) chiederà con successo a Eda di cominciare a lavorare al suo fianco, invitandola ad infischiarsene di ciò che le ha fatto Serkan per pensare al futuro professionale vantaggioso che avrebbe se inserisse nel suo curriculum la collaborazione con lui.

Da un lato Bolat dovrà quindi accettare l’idea di trovarsi faccia a faccia con Eda ogni mattina, dall’altro sempre Serkan farà davvero fatica a perdonare papà Alptekin per tutto il male che gli ha fatto, strappandolo di fatto all’affetto dell’unica donna che ha amato nella sua vita, ed eviterà qualsiasi confronto chiarificatore con lui nonostante l’insistenza di Aydan (la quale temerà che il marito possa avere un altro infarto).

Love Is In The Air, spoiler: Serkan annuncia a Aydan che vuole trasferirsi

Comunque sia, Serkan non riuscirà ad essere minimamente conciliante con il padre e, nel corso di un dialogo, annuncerà proprio ad Aydan che presto lascerà la tenuta di famiglia per cercare altrove un appartamento in cui stare. Una notizia che ovviamente spiazzerà la donna, che inizierà a muoversi per capire se esiste la possibilità di frenare i propositi del figlio…