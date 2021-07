Povero Serkan Bolat (Kerem Bursin), un’altra batosta è in arrivo per lui! Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’affascinante architetto scoprirà infatti che i genitori della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel) sono morti per via di un incidente in cui è coinvolto anche il padre Alptekin (Ahmet Somers). Una consapevolezza che lo farà entrare profondamente in crisi, dato che non saprà come comportarsi…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdi 2 luglio 2021

Love Is In The Air, news: l’incidente in cui sono morti i signori Yildiriz

In pratica, tutto prenderà il via quando Eda confesserà a Serkan che i suoi genitori sono morti a causa del crollo del muro reggente di una casa che avevano affittato a Bursa per poter festeggiare il loro anniversario. Nel giro di qualche episodio, i telespettatori avranno quindi modo di scoprire che i lavori dell’immobile erano stati subappaltati a Kadir da Alptekin, che poi ha fatto il possibile per insabbiare la questione.

Tuttavia, quando il nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru), tramite Ferit (Cagri Citanak), riporterà in auge la questione, Alptekin incaricherà Kadir di scoprire l’identità della bambina rimasta orfana nell’incidente. Un particolare, questo, che l’uomo non avrà mai appreso perché la zia, che all’epoca prese in adozione la bimba, scelse di cambiare il suo cognome. Il Bolat Senior resterà quindi attonito appena avrà la certezza del fatto che si tratta di Eda e verrà colto da un infarto nell’istante in cui starà per confessare a Serkan tutto quanto…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan scopre tutta la verità sui genitori di Eda!!

Occhio perciò ai successivi sviluppi: dato che nel frattempo le avrà confessato di amarla, Serkan comincerà una relazione vera e propria con Eda, tant’è che comunicherà all’appena dimesso Alptekin e alla madre Aydan (Neslihan Yeldan) di avere completamente dimenticato il suo passato con Selin (Bige Onal) e di essere pronto a costruirsi una vita al fianco della Yildiz.

A quel punto, Serkan dovrà riorganizzare la sua vita lavorativa e affettiva perché, tra le altre cose, sarà diventato il direttore principale della holding fino ad allora gestita da Alptekin. Quest’ultimo penserà quindi che sia arrivata l’ora di informare il figlio del suo “coinvolgimento” nella morte dei genitori di Eda.

Neanche a dirlo, Serkan resterà di sasso di fronte alla confessione del padre e non vorrà prendere minimamente in considerazione l’idea di troncare la relazione con la Yildiz, come invece gli suggerirà di fare Aydan.

Love Is In The Air, trame: Serkan non riesce a parlare con Eda

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Ovviamente Serkan verrà preso dal panico e si lascerà andare ad un pianto disperato. Dopo ciò, l’architetto pretenderà di vedere tutta la documentazione relativa all’incidente, anche se preciserà che non è giusto che lui ed Eda non possano vivere il loro amore per un errore che non ha commesso.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Bolat comincerà dunque ad avere dei forti sensi di colpa per quanto accaduto alla famiglia della sua amata, ma al tempo stesso non riuscirà a raccontarle la verità perché avrà paura della sua ipotetica reazione!

Sempre più indeciso sul da farsi, Serkan passerà quindi tantissimo tempo in compagnia di Eda, che ad un certo punto noterà il suo atteggiamento malinconico e impaurito… Fino a quando il Bolat riuscirà quindi a rimandare il momento della verità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.