Negli episodi finali di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, i telespettatori italiani della telenovela assisteranno ad un cambiamento radicale del dottor Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu). Il ginecologo vorrà infatti avere Ezgi Inal (Ozge Gurel) tutta per sé, ma prima dovrà sbarazzarsi di ogni ostacolo. L’uomo deciderà dunque di compromettere i suoi complici Irem (Kimya Gokce Aytac) e Tolga Guardag (Serah Paril), al fine poi di passare al contrattacco definitivo ai danni di Ozgur Atasoy (Can Yaman)…

Leggi anche: MR WRONG, anticipazioni puntata di martedì 6 luglio 2021 (in prima serata)

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Serdar e il piano contro Irem

Come abbiamo già anticipato, tutto comincerà quando Serdar farà in modo che arrivi nelle mani della polizia una cartella – ovviamente manipolata – in grado di dimostrare che Ezgi ha passato a Ozgur dei documenti riservati sull’azienda di Tolga, ciò nel periodo in cui lei è stata la sua addetta alle pubbliche relazioni. L’obiettivo del medico sarà però quello di vendicarsi dell’ex fidanzata e avvocatessa Irem, colpevole di aver informato Levent (Gurgen Oz) dell’esistenza di un fondo beneficiario che lui stesso ha utilizzato per riciclare denaro in maniera illecita.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Ezgi verrà arrestata per qualche ora ed Ozgur troverà un modo per farle compagna in cella, dall’altro Serdar manipolerà gli eventi affinché Irem decida di lasciare la città. Come? Molto semplice: utilizzando il videofilmato della festa in cui la si vedrà intenta a mandare quelle informazioni riservate dal computer della Inal. Comunque, le manovre del ginecologo non sin fermeranno qui…

Mr Wrong, trame: Serdar vuole fare fuori anche Tolga

Certo che agendo in tale maniera, prima o poi, riuscirà ad ottenere l’amore incondizionato di Ezgi, Serdar concentrerà poi le sue attenzioni su Tolga, il quale avrà praticamente costretto il cugino Ozgur a cedergli la proprietà de “La Gabbia” con la promessa di non compromettere ulteriormente il futuro lavorativo di addetta alle pubbliche relazioni della Inal.

Anche se Ozgur sarà riuscito ad aprire insieme a Ozan (Serkay Tutuncu) il nuovo ristorante “La Laguna”, Serdar sarà più che mai conscio del fatto che, in fondo, il rivale si è già pentito di essersi arreso così in fretta nella guerra contro Tolga e farà leva su questo per fare “colpo” su Ezgi.

Mr Wrong, news: Ezgi e la prova contro Tolga

In tal senso, vi anticipiamo infatti che Serdar si presenterà da Ezgi con in mano la registrazione dalla quale sarà chiaro che è stato Tolga ad incaricare Irem di utilizzare il suo computer per far partire l’accusa di “spionaggio industriale”. Fingendosi magnanimo, Serdar inviterà così Ezgi a ricattare Tolga con tale nastro per costringerlo a restituire “La Gabbia” a Ozgur. Una soluzione che però, almeno inizialmente, non sembrerà convincere particolarmente la fanciulla.

Tuttavia, vi segnaliamo che Serdar avrà un altro asso nella manica da giocarsi. Il dottore si metterà in contatto con un detective privato per rintracciare il primo e vero grande amore di Ozgur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.