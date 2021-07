Nel corso della sua vita André Konopka (Joachim Lätsch) si è trovato più volte a dover ripartire da capo. Ciò che dovrà affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, sarà senza precedenti!

Rimasto completamente senza ricordi in seguito ad un incidente, l’uomo si troverà infatti ad affrontare un passato pesante di cui non ha memoria. E a quel punto dovrà prendere una delle decisioni più difficili da quando è arrivato al Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André torna al Fürstenhof senza memoria

Nel corso della sua vita André si è fatto amare… ma anche odiare! Nonostante in fondo abbia un animo buono, lo chef si è infatti lasciato fin troppe volte trasportare da egoismo e avidità, finendo per commettere azioni di cui andare poco fiero.

E così, quando a causa di un incidente ha perso completamente la memoria, l’uomo – pur non ricordando nulla del proprio passato – ha avuto la sensazione che fosse meglio voltare pagina, decidendo di iniziare una nuova vita in Olanda con una donna appena conosciuta: Leentje van Straaten (Antje Mairich). Il destino, però, ha voluto altrimenti…

Tra qualche giorno, infatti, l’uomo ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof in compagnia della nuova fidanzata, ritrovandosi così ad affrontare quel passato da cui aveva provato a fuggire…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André scopre i suoi crimini

Trovarsi inaspettatamente di fronte ad una famiglia che non sapeva di avere sarà ovviamente uno shock per André, che verrà sopraffatto dalla situazione. Preoccupati per il loro caro, Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) proveranno in ogni modo a risvegliare i ricordi del cuoco. I risultati, però, non saranno quelli sperati…

Eh sì, perché non solo Konopka non ritroverà la memoria, ma scoprirà – ascoltando una conversazione privata tra Werner e Alfons (Sepp Schauer) – di essersi macchiato di crimini terribili nel corso della sua vita.

Sconvolto, André reagirà chiudendosi nella propria stanza e rifiutandosi di aprire a chiunque, Leentje inclusa. La situazione precipiterà al punto che Alfons sarà costretto ad arrampicarsi fino alla finestra dell’abitazione dell’uomo per sincerarsi che quest’ultimo sia in salute!

A quel punto per Konopka sarà chiaro che è arrivato il momento di prendere una decisione: tentare di riprendersi la sua vecchia vita oppure rinnegare il proprio passato e ricominciare da capo? Ebbene, l’uomo sceglierà la seconda opzione. Non per questo, però, diventerà una persona migliore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

