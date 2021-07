Le bugie hanno le gambe corte… e Rosalie Engel (Natalie Alison) dovrebbe saperlo bene! Nel corso degli anni la bella biondina è stata protagonista di un’infinità di inganni, finendo sempre per venire smascherata. Ciononostante, non sembra aver perso il vizio di piegare la verità in base ai propri interessi e nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ne pagherà le conseguenze! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: MAX, amore proibito

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie falsifica una cartolina di André

Nel corso della sua vita, Rosalie si è cimentata in innumerevoli attività, finendo sempre per combinare qualche pasticcio. È stato così anche per il tentativo di affermarsi come “life coach”, fallito – come ben sappiamo – quando i finanziatori della Engel hanno scoperto di essere stati ingannati.

A quel punto la donna si è buttata in un nuovo progetto: il Café Liebling. Dopo aver provato a rubare l’idea di business di André (Joachim Lätsch), la furba biondina ha convinto il cuoco a entrare in affari con lei diventando soci in affari. Quando l’uomo è improvvisamente scomparso in seguito ad un incidente, però, per Rosalie sono iniziati i guai…

Non riuscendo a far fronte ai debiti, la Engel ha dunque pregato Michael (Erich Altenkopf) di aiutarla con i soldi del primo premio del torneo di indovinelli da lui vinto. Il medico, però, le ha spiegato di voler tenere il denaro da parte per comprare una nuova cucina ad André quando quest’ultimo tornerà al Fürstenhof.

Il risultato? Determinata a mettere le mani sul gruzzoletto, Rosalie non ha esitato a scrivere una cartolina a nome di André per far credere a Michael e Werner (Dirk Galuba) di non essere più intenzionato a tornare né a occuparsi del cafè! E così, le ricerche dell’uomo sono state interrotte…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André torna e Rosalie confessa l’inganno

Ebbene, come sappiamo l’inganno della Engel ha funzionato: non avendo motivo per dubitare dell’autenticità della cartolina, Michael ha effettivamente consegnato alla coinquilina il denaro, permettendole di tenere in vita la sua attività. Parecchie settimane dopo, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: André tornerà al Fürstenhof!

Come vi abbiamo anticipato, nel corso della puntata 3524, l’uomo ricomparirà improvvisamente a Bichlheim in compagnia di Leentje (Antje Mairich), la turista olandese che gli salvò la vita all’epoca del suo incidente nel fiume.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A quel punto Rosalie capirà che le cose per le potrebbero mettersi male e deciderà di correre ai ripari confessando a Michael l’inganno della cartolina, prima che il medico lo scopra in altri modi. Ebbene, inutile dire che Niederbühl rimarrà sconvolto di fronte alla mancanza di scrupoli della sua ex ed intimerà a quest’ultima di ammettere tutto di fronte ad André. La reazione del cuoco, però, spiazzerà tutti…

Ancora incapace di ricordare il proprio passato (l’incidente subito gli ha infatti causato una grave amnesia), Konopka non dimostrerà infatti nessun interesse per il Café Liebling, tanto da dirsi disposto a cederlo a Rosalie!

Michael, però, non sarà per nulla disposto a permettere alla Engel di farla franca… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.