A volte il destino è beffardo… Florian Vogt (Arne Löber) lo sa bene! Dopo aver scoperto che suo fratello è l’uomo che ha rovinato la vita del padre di Maja von Thalheim (Christina Arends) finendo per perdere quest’ultima, il protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore aiuterà addirittura il suo rivale in amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Hannes e Maja prigionieri in una grotta

Uniti dai sentimenti, ma separati dalle famiglie: benché apparentemente anime gemelle, Maja e Florian si renderanno conto che ciò che il loro amore non è sufficiente a sorreggere una relazione che ha già subito troppi colpi, finendo per lasciarsi.

Sarà proprio allora che nella vita della von Thalheim ricomparirà Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), suo grande amore di gioventù. Nonostante non si siano visti per parecchi anni, i due scopriranno molto presto di non avere mai smesso di amarsi, tanto da decidere di rimettersi insieme.

E Florian? Benché ufficialmente separato da Maja, il ragazzo sarà ancora profondamente legato a quest’ultima… cosa che non sfuggirà a Hannes! Nonostante le rassicurazioni della fidanzata, il giovanotto inizierà infatti a temere che la sua amata possa un giorno lasciarlo per tornare dal suo ex. Un pensiero che contribuirà a fargli maturare la decisione di chiederle di sposarlo!

Prima che Hannes possa fare a Maja la fatidica domanda, però, accadrà un imprevisto drammatico: mentre esploreranno una grotta, verranno sorpresi da un terremoto che farà crollare l’accesso alla caverna! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian salva Maja e Hannes

Dopo aver cercato invano di trovare una via d’uscita, i due ragazzi proveranno a chiamare aiuto, ma il segnale telefonico all’interno della montagna sarà bassissimo. Ciononostante, Maja riuscirà comunque a telefonare a Florian, che – pur non riuscendo a capire le parole della sua ex – intuirà immediatamente che quest’ultima si trova in pericolo.

Vogt si metterà dunque immediatamente alla ricerca della sua amata, riuscendo presto a trovare il luogo dove la ragazza è rimasta intrappolata. Ebbene, incurante del pericolo, Florian si addentrerà da solo nella grotta tramite un ingresso secondario, riuscendo ad estrarre Maja e Hannes appena in tempo. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Hannes chiede a Maja di sposarlo

Grazie all’eroico gesto del giovane guardacaccia, la tragedia verrà dunque evitata, ma ciononostante l’accaduto segnerà profondamente tutti i personaggi coinvolti, in particolare Hannes! Rimasto gravemente ferito durante il crollo della caverna, il ragazzo si renderà infatti conto che la vita è troppo breve per non essere vissuta fino in fondo…

Sarà così che Hannes chiederà ad una stupefatta Maja di sposarlo, a sole poche settimane dall’inizio della loro (seconda) relazione. Inutile dire che la ragazza resterà a bocca aperta e, benché lusingata, chiederà di poter avere del tempo per riflettere. Un incontro causale con Florian nel bosco, però, le farà capire qual è la risposta che deve dare al fidanzato…

La von Thalheim capirà che il suo cuore appartiene ancora a Vogt oppure deciderà di buttarsi tra le braccia del nuovo compagno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

