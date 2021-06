Si fa sempre più impervia la strada verso il lieto fine per Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). Dopo aver rischiato di perdersi a causa di una faida familiare, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti si allontaneranno ulteriormente a causa dell’arrivo di un nuovo personaggio…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Maja lascia Florian

Proprio in questi giorni in Italia stiamo assistendo al lento ma inesorabile avvicinamento tra Maja e Florian, futuri protagonisti della soap. Negli episodi tedeschi della soap, invece, tra questi due personaggi è già da tempo scoppiato l’amore. Amore che – come da tradizione – verrà messo alla prova innumerevoli volte…

Come vi abbiamo anticipato, Vogt e la Thalheim si ritroveranno infatti coinvolti in una vecchia faida familiare che vedrà il padre della ragazza – Cornelius (Christoph Mory) – contrapposto al fratello maggiore del giovane guardacaccia: Erik (Sven Waasner). Maja e Florian dovranno così dover scegliere tra la lealtà verso la famiglia e l’amore che li lega. E la scelta sarà tutt’altro che scontata!

Dopo aver promesso alla fidanzata di aiutarla ad incastrare Erik per i crimini da lui commessi, infatti, Florian non se la sentirà di andare fino in fondo e vanificherà ogni speranza di Cornelius di ottenere giustizia. Un tradimento che avrà conseguenze pesanti: furiosa, Maja chiuderà la sua storia con il giovane Vogt!

E sarà proprio in queste dolorose circostanze che dal passato della ragazza spunterà a sorpresa un nuovo personaggio…

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Maja ritrova il suo vecchio amore Hannes

Mentre i due protagonisti soffriranno terribilmente per la propria separazione, al Fürstenhof si presenterà infatti Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), l’amore di gioventù di Maja. All’epoca la relazione finì improvvisamente a causa della repentina partenza del giovanotto, che partì per gli Stati Uniti senza nemmeno congedarsi dalla sua amata.

Ebbene, quell’addio apparentemente assurdo in realtà una spiegazione ce l’ha: il nonno di Maja costrinse infatti il ragazzo a sparire senza dirle nulla. Ora, però, le cose sono cambiate! Nonostante siano passati degli anni, Hannes deciderà infatti di tornare dalla sua ex per spiegarle quanto accaduto all’epoca. E ben presto sarà chiaro che la fiamma del vecchio amore non si è mai spenta…

Complice le recenti delusioni sentimentali, Maja si lascerà infatti velocemente andare ai propri rinati sentimenti per Hannes, con cui riprenderà la relazione interrotta anni prima. E Florian? Benché tutt’altro che entusiasta all’idea di vedere la sua amata tra le braccia di un altro uomo, il ragazzo finirà a sorpresa per diventare amico del “rivale”. E non ci vorrà molto prima che anche lui si consoli con un’altra donna…

(Puntate 3620-34, in onda in Germania dal 14 giugno al 2 luglio 2021)

