Non importa quanto impegno ci mettano: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) proprio non riescono a stare lontani. Nonostante si siano lasciati da tempo, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore i protagonisti della diciassettesima stagione continuano ad avere un legame magico. Legame che si paleserà in tutta la sua forza nelle situazioni di emergenza. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian salva Maja e suo padre

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Maja e Florian si stanno lentamente avvicinando e presto tra loro scoppierà l’amore. Per i telespettatori tedeschi, invece, la situazione è ben diversa: dopo una bellissima e tormentata storia d’amore, i due protagonisti si sono lasciati e hanno provato a rifarsi una vita.

Decisa a dimenticare il bel guardiacaccia, la von Thalheim ha dunque intrecciato una relazione con il suo amore di gioventù: Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). Ebbene, tra i due le cose diventeranno subito serie, ma non per questo il legame tra la ragazza e Florian si indebolirà.

Quando Maja avrà un incidente nel bosco, sarà infatti proprio il giovane Vogt a intuire che le è successo qualcosa di grave e precipitarsi a cercarla, riuscendo a salvarla appena in tempo. E non è finita qui!

Come se non bastasse, poco dopo il ragazzo convincerà infatti suo fratello Erik (Sven Waasner) a costituirsi e scagionare Cornelius (Christoph Mory) da tutte le accuse, permettendo dunque a quest’ultimo di riprendersi la propria vita! Un gesto che non lascerà certo indifferente Maja…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Hannes vuole sposare Maja

Quando scoprirà che è stato Florian a salvare suo padre da una vita da latitante, Maja non potrà infatti trattenere la gioia e la gratitudine nei confronti del suo ex. Ne nascerà un momento di grande intimità in cui i due andranno pericolosamente vicini a baciarsi.

Per correttezza nei confronti del fidanzato, all’ultimo momento la ragazza si tirerà indietro e negherà anche di fronte al suo ex di provare ancora qualcosa per lui. Quando Hannes la metterà sotto pressione, però, la von Thalheim sarà costretta ad ammettere di essere ancora molto legata a Vogt, ma ribadirà di non volere più nulla da lui.

Benché non del tutto rassicurato, Hannes proverà a non lasciarsi condizionare troppo dalla situazione, decidendo non solo di godersi il tempo con la sua amata… ma anche di chiedere a quest’ultima di sposarlo! Le cose, però, non andranno come previsto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Hannes e Maja prigionieri in una grotta

Prima che il ragazzo possa fare alla fidanzata la fatidica domanda, accadrà infatti una tragedia inaspettata: durante un’escursione in montagna, Maja e Hannes entreranno in una grotta poco prima che inizi un terremoto! Il risultato? L’ingresso della caverna crollerà ed i due resteranno bloccati dentro!

Dopo aver cercato invano di liberarsi, la von Thalheim tenterà di chiamare aiuto con il proprio cellulare, nonostante la ricezione sia pessima. E, inutile dirlo, il numero che comporrà sarà quello di Florian!

Ebbene, a causa del segnale basso, il ragazzo non riuscirà a capire cosa la sua ex stia cercando di dirgli. Ciononostante, il suo istinto gli dirà che l’ex fidanzata è in pericolo, spingendolo a mettersi alla sua ricerca. Riuscirà Florian a trovare Maja prima che sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3645-54, in onda in Germania dal 23 luglio al 13 agosto 2021)

