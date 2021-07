A forza di tramare nell’ombra, prima o poi si viene scoperti. Lo sanno bene Erik Vogt (Sven Waasner) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedranno improvvisamente costretti a cambiare i loro piani riguardo alla “sorgente miracolosa”. Da un intrigo fallito, però, ne può nascere un altro…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik e Ariane decidono di sfruttare la fonte miracolosa

Nell’arco di poche settimane, per Erik Vogt è cambiato tutto. Arrivato al Fürstenhof senza un soldo con la speranza di riuscire a trovare un lavoro, l’uomo si è improvvisamente scoperto discendente dei Saalfeld ed erede di un appezzamento di terreno. E, come se non bastasse, quel terreno si è rivelato una miniera d’oro…

Come sappiamo, Erik ha infatti scoperto che nel bosco di sua proprietà si trova una sorgente le cui acque sembra abbiano incredibili proprietà curative. Vogt si è così ritrovato tra le mani un potenziale tesoro. Per poter sfruttare al meglio l’affare, però, dovrà essere molto accorto.

Dopo aver convinto Florian (Arne Löber) a dividere a metà i terreni (tenendo ovviamente per sé la parte in cui si trova la fonte), Erik e Ariane hanno dunque iniziato a pianificare nell’ombra come lucrare sulla “sorgente miracolosa”. Un imprevisto, però, rischierà di rovinare i loro piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Ariane truffano i Saalfeld

In occasione di un incontro in una baita romantica, Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller) scopriranno infatti casualmente la fonte d’acqua, rimanendo colpiti dalle sue proprietà curative.

Appena tornati al Fürstenhof, i due informeranno dunque immediatamente Werner (Dirk Galuba), che subodorerà immediatamente la possibilità di fare un affare. E così i Saalfeld presenteranno ad Erik un’offerta per l’acquisto del terreno con la sorgente. Un’opportunità che l’uomo non aveva previsto…

Non tutto il male però viene per nuocere! Costretti a correre ai ripari, Ariane ed Erik elaboreranno infatti un piano diabolico ancora migliore di quello iniziale: convinceranno i Saalfeld a investire nel progetto dell’hotel wellness impegnando le loro quote del Fürstenhof. Il problema?

In realtà il denaro non andrà nel progetto, bensì in un conto bancario segreto della Kalenberg e di Vogt, che intenderanno utilizzare la somma per acquistare poi le azioni degli sprovveduti albergatori. Il loro piano andrà in porto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

