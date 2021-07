A Un posto al sole, occhi puntati la prossima settimana ancora su Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso). Il giovane, completamente in crisi dopo l’amnesia e la potenziale brutta avventura occorsa alla figlioletta Irene (Greta Putaturo), ha preferito togliere il disturbo da casa sua e andare a stare temporaneamente da suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Paradossalmente, se questo per Filippo doveva essere il modo per stare un po’ più tranquillo, mai decisione fu più sbagliata! Anche lui si troverà infatti coinvolto a breve nel colpo di testa che porterà il redivivo Pietro Abbate (Simon Grechi) a irrompere a Palazzo Palladini e a minacciare Ferri padre e figlio!

La vicenda ci terrà col fiato sospeso alcuni giorni, ma è già chiaro che si risolverà senza danni per Roberto e Filippo (occhio però all'”esito non scontato” di cui si mormora…). Sta di fatto che, dopo il grande spavento, il marito di Serena (Miriam Candurro) vorrà dare un’accelerata al processo di guarigione e si metterà nelle mani di un terapeuta. Servirà?

Intanto, per Ferri senior, dolori ma anche gioie. Roberto avrà infatti l’occasione di riabbracciare la figlioletta Cristina, che non vediamo da parecchio tempo e che – a quanto ci risulta – anche in questa “rimpatriata” a Palazzo Palladini sarà interpretata come sempre dalla giovanissima Camilla Cossu.

Intanto, Upas viaggia a vele spiegate verso il 6 agosto, giorno in cui sarà trasmessa l’ultima puntata di quest’annata televisiva. Seguiranno due settimane di vacanza e poi la soap partenopea di Rai 3 sarà pronta per una nuova appassionante annata! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

