Non sarà un matrimonio per niente facile quello tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara), anche perché non tutto dipenderà dai sentimenti, mai sopiti, della ragazza nei confronti di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, anche l’erede del Marchese de los Pontones comincerà a comportarsi in maniera decisamente insolita…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 25 e lunedì 26 luglio 2021

Una Vita, news: Camino e Ildefonso trovano un appartamento ad Acacias

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica sapete già che Camino e Ildefonso si sposeranno lo stesso giorno di Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Josè Pastor). Anche se esiterà al momento del sì, alla fine la Pasamar diventerà a tutti gli effetti la signora Cortes e partirà per qualche giorno in viaggio di nozze con il neo marito.

Nel frattempo Felicia (Susana Soleto), contenta per come saranno andate le nozze, chiederà a Liberto Mendez (Jorge Pobes) di affittare uno dei suoi appartamenti ai novelli sposi. Il marito di Rosina (Sandra Marchena) risponderà affermativamente a questa richiesta, tant’è che Camino e Ildefonso avranno un luogo in cui stare fin dal giorno del ritorno dalla luna di miele.

Sarà a questo punto che i telespettatori dovranno fare attenzione ad alcuni dialoghi della “coppietta”…

Una Vita, spoiler: Camino e Ildefonso non hanno avuto rapporti intimi?

Eh sì: anche se si sforzerà per mostrarsi felice di fronte alla madre, sarà chiaro che Camino non ha ancora dimenticato Maite, trasferitasi definitivamente a Parigi. Come se non bastasse, Ildefonso sarà piuttosto freddo nei suoi confronti e, quando sarà da solo in casa con lei, si limiterà a leggere il giornale e a non sfiorarla.

Tra i due la tensione sarà piuttosto palpabile e tutto ciò non passerà inosservato nemmeno a Felicia, che inizierà a chiedersi se nell’intimità della figlia e del marito tutto proceda come dovrebbe essere.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dato che si accorgerà dei dubbi della suocera, Ildefonso chiederà quindi a Camino di non fare menzione con nessuno, nemmeno con Felicia, di quello che succede nelle loro mura domestica, sottolineando che non è necessario parlare di quello che avviene oppure no nel loro talamo nuziale.

Dai dialoghi sarà dunque abbastanza chiaro che tra Camino e Ildefonso non c’è stata alcuna notte di nozze…

Una Vita, trame: Camino fa amicizia con Anabel Bacigalupe

Ma per quale ragione Ildefonso non avrà voluto fare l’amore con la moglie? Nell’attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Camino non saprà come comportarsi in tale situazione e stringerà amicizia con la new entry Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Il rapporto che si verrà a creare tra le due donne, col trascorrere degli episodi, diventerà sempre più importante e porterà a diversi colpi di scena (non sentimentali, questo possiamo già svelarvelo). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.