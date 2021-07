Manette ai polsi per Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady verrà infatti arrestata dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) con l’accusa di aver ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Fondamentale in questa svolta sarà l’intervento della nuova domestica Laura Alonso (Agnese Llobet).

Una Vita, news: Genoveva fa arrestare Cesareo

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sarà Genoveva l’assassina di Marcia. In un primo momento, la dark lady cercherà di far ricadere la colpa su Santiago (Aleix Melè), che si sarà appena trasferito in Brasile, ma poi devierà i sospetti sul sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) appena capirà che il commissario Mendez non è per niente convinto della colpevolezza del Becerra.

Per riuscire nel suo intento, Genoveva farà presente a Mendez che Marcia è stata uccisa in un luogo dove “donne di facili costumi” sono solite incontrare i loro amanti e, dato che sarà stato proprio Cesareo a ritrovare il suo cadavere, suggerirà all’inquirente che molto probabilmente lui aveva una relazione con la brasiliana. Tale teoria porterà all’arresto del sorvegliante quando Mendez ritroverà tra le sue cose una medaglietta della Sampaio, che Santiago gli aveva affidato poco prima di partire con la promessa che gliela avrebbe restituita.

Una Vita, spoiler: Laura scagiona Cesareo

In tal senso, entrerà quindi in gioco la figura di Laura, che farà sapere a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) di avere assistito ad un litigio tra Genoveva e Santiago qualche giorno prima dell’assassinio di Marcia. In pratica, la Alonso dirà all’avvocato che il Becerra aveva minacciato la Salmeron con un coltello, oggetto che poi era rimasto in possesso della donna. Grazie ad un’intuizione, Felipe capirà che quindi proprio quel coltello potrebbe essere l’arma del delitto della Sampaio.

Ed effettivamente così sarà: interrogata da Mendez, Laura avrà modo di vedere il coltello con cui Marcia è stata uccisa e confermerà che è lo stesso che si era tenuta Genoveva dopo essere stata minacciata da Santiago.

A quel punto, nessuno avrà più dubbi sulla colpevolezza della Salmeron, anche perché Cesareo riterrà che fosse lei la donna completamente vestita di nero che si aggirava ai Giardini del Principi il giorno in cui Marcia è stata brutalmente uccisa.

Una Vita, trame: Genoveva viene arrestata!

Tutto questo a che cosa porterà? Nel giro di qualche ora, Cesareo verrà scarcerato grazie alla difesa legale di Felipe, mentre per Genoveva si apriranno le porte del carcere!

Tuttavia, la Salmeron ignorerà almeno per il momento il coinvolgimento nella questione della sua domestica Laura, ossia la stessa persona che le aveva dato la pista sugli incontri occasionali tra gli amanti nel parco (pista grazie alla quale aveva accusato il sorvegliante).

Ma per quale motivo la Alonso avrà avviato un doppio gioco? Possiamo svelarmi, per il momento, che la ragazza si muoverà così per garantire un futuro a sua sorella Lorenza (Yarea Guillen), che è disabile e che avrà necessariamente bisogno di un’operazione per poter tornare a camminare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

