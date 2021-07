Non sarà affatto facile per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) inchiodare Genoveva Salmeron (Clara Garrido) alle sue responsabilità per la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la dark lady uscirà infatti di prigione grazie ai loschi traffici dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro)…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 19 e martedì 20 luglio 2021

Una Vita, news: ecco perché Genoveva finirà in prigione

Come abbiamo segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Genoveva verrà arrestata in seguito alla testimonianza che la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) fornirà al commissario Mendez. In pratica, Laura farà sapere a Mendez e a Felipe che il pugnale con cui è stata uccisa Marcia era in possesso della Salmeron, entrata a contatto con l’oggetto subito dopo una forte discussione con Santiago Becerra (Aleix Melé).

A quel punto, Mendez avrà abbastanza prove per procedere con l’arresto di Genoveva, che contatterà subito il losco Velasco affinché la faccia uscire quanto prima di prigione. Un’impresa che si rivelerà facilissima per l’avvocato, il quale – volendo sottolineare l’inesistente possibilità di fuga da parte della sua assistita – farà leva sulla gravidanza e sul matrimonio appena contratto dalla Salmeron con Felipe, tutto ciò per convincere il giudice a rimandarla a casa in attesa del processo.

In pratica, la Salmeron passerà in cella poco più di due giorni, al termine dei quali potrà uscire!

Una Vita, spoiler: Genoveva torna ad Acacias

Questo porterà ad una fatale conseguenza: incredulo di fronte alla scarcerazione della moglie, Felipe chiederà a Mendez di temporeggiare per evitare che lei possa tornare quanto prima ad Acacias. In tal senso, specifichiamo che il commissario firmerà deliberatamente l’atto di scarcerazione della donna in ritardo, ma alla fine dovrà capitolare di fronte alle continue richieste di Velasco.

Forte del suo successo, Genoveva tornerà quindi orgogliosamente ad Acacias, dove dirà a chiare lettere a Susana (Amparo Fernandez) e a Rosina (Sandra Marchena), le prime ad accoglierla con falsi convenevoli, che sono soltanto delle ipocrite perché, se avessero creduto alla sua innocenza, sarebbero certamente andate a trovarle in carcere.

Tuttavia, l’apice della tensione si raggiungerà quando la Salmeron incontrerà Felipe…

Una Vita, trame: Felipe spinge Genoveva e…

Eh sì: di primo acchito, l’avvocato farà presente alla consorte che non crederà mai che sia estranea alla morte di Marcia e, per avvalorare la sua tesi, le mostrerà una lettera scritta da Santiago dal Brasile. Nella stessa, l’uomo l’accuserà apertamente sia del destino fatale della Sampaio e sia di quello di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Dopo aver negato tutto quanto, la Salmeron virerà il discorso sul bambino che aspetta, ma anche in questo caso Felipe non si dirà disposto a perdonarla e sottolineerà che si prenderà cura del figlio, senza essere più suo marito, una volta che sarà nato.

Appena l’Alvarez Hermoso farà cenno di andare via, Genoveva si metterà quindi sull’uscio della porta di casa e gli dirà che deve passare sul suo cadavere. Nel tentativo di andarsene, Felipe darà quindi inavvertitamente una spinta a Genoveva, che perderà l’equilibro e sbatterà la testa sul pavimento finendo per perdere i sensi!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Immediata sarà quindi la corsa in ospedale, dove il medico informerà Felipe del fatto che Genoveva, a causa della caduta, ha subito un aumento della pressione arteriosa che potrebbe portarla a perdere il bambino che ha in grembo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.