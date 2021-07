Da qualche giorno, i telespettatori italiani di Una Vita stanno familiarizzando con il volto di Laura Alonso (Agnes Llobet), la nuova domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, la donna si farà notare per via di una serie di strani atteggiamenti: scopriamo insieme quali.

Una Vita, trame: Laura e le cure della sorella Lorenza

In primis, se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Laura nasconderà a Genoveva che utilizza tutto il suo stipendio per le cure di Lorenza, la sorella disabile ricoverata in una struttura sanitaria. Da quel poco che si evincerà, la parente della Alonso non riuscirà infatti più a camminare, motivo per il quale la Alonso vorrà disperatamente recuperare del denaro per far sì che possa operarsi.

Tuttavia, le stranezze di Laura non passeranno del tutto inosservate alla Salmeron, già insospettita dal fatto che il commissario Mendez (David Garcia), nel corso di una visita, avrà chiesto proprio alla dipendente se si sono già visti da qualche parte. In quella circostanza, la Alonso escluderà categoricamente tale ipotesi, ma ciò basterà a Genoveva per assumere un detective in grado di investigare sul passato della dipendente…

Una Vita, spoiler: Laura sogna di baciare Felipe

Comunque sia, Laura non se ne starà con le mani in mano e tesserà un doppio gioco per ingannare Genoveva e conquistare allo stesso tempo la riconoscenza di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Non a caso, la Alonso farà sapere all’avvocato e a Mendez che il coltello con il quale è stata uccisa Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) è stato lasciato a Genoveva da Santiago Becerra (Aleix Melè) al termine di un violento litigio.

A quel punto, per la Salmeron si apriranno le porte del carcere, per via della testimonianza della donna che resterà anonima, mentre Laura non perderà occasione di girare attorno a Felipe e offrirgli il suo aiuto.

Le intenzioni della domestica si faranno quindi sempre più chiare, sopratutto perché in una giornata particolarmente stancante finirà per addormentarsi e sognerà di baciare appassionatamente l’Alvarez Hermoso!!!

Insomma, la Alonso sarà attratta da Felipe, ma i suoi sentimenti saranno sinceri o avranno altre mire?

Una Vita, news: Genoveva ricatta Laura

In ogni caso, possiamo anticiparvi che a Laura non tutto andrà per il verso giusto: grazie all’investigatore privato che ha assunto e che andrà a trovarla in carcere, Genoveva scoprirà tutto il passato della dipendente, compresa l’esistenza di Lorenza, e la convocherà per lasciarle intendere che deve attenersi ai suoi ordini e collaborare con lei se non vuole inimicarsela.

Come deciderà quindi di muoversi la Alonso? In tal senso, è chiaro che in queste precise scene la Salmeron non sarà ancora riuscita a riunire tutti i tasselli del puzzle, tant'è che non sospetterà minimamente di essere stata arrestata grazie alla testimonianza di Laura. Quest'ultima, per non essere scoperta, continuerà dunque a portare avanti il suo doppio gioco…

