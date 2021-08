Nonostante le crisi, il matrimonio tra Eric e Quinn Forrester continua a resistere al passare degli anni e, infatti, nelle prossime puntate americane di Beautiful, la loro unione sembrerà risorgere da una delle sue ore più buie.

Quando ormai la Fuller considerava il divorzio cosa fatta, esattamente come vi avevamo anticipato, lo stilista ha sorpreso la moglie dichiarandosi disposto a lottare per salvare il loro rapporto e accompagnando le sue parole con un teatrale stralcio dei documenti per ufficializzare la separazione. Eric ha riconosciuto di aver punito ed ignorato la consorte per mesi, regalandole il trattamento della freddezza e contribuendo così a spingerla tra le braccia di Carter Walton.

Beautiful, trame americane: ERIC, “mea culpa” con QUINN

Inoltre l’uomo, ricordando le proprie promesse nuziali, in cui aveva giurato a Quinn di difenderla, ha accusato se stesso di aver tradito quelle parole, quando non ha saputo proteggerla dagli attacchi esterni come quelli da parte di Brooke Forrester. Certo, Eric non dimentica le colpe della moglie e il suo tradimento, ma ritrovarsi faccia a faccia con l’ex moglie Sheila Carter è stato per lui un’epifania: per quanto Quinn possa aver sbagliato, le sue azioni impallidiscono rispetto alle gesta di Sheila.

Questo, dunque, lo ha spinto a rivalutare le proprie decisioni riguardo alla possibilità di perdonare la Fuller.

Totalmente spiazzata, Quinn in ogni caso si dichiarerà reciprocamente amore con Carter, ma dalle anticipazioni sappiamo che la designer alla fine deciderà di tornare dal marito. Tra l’elettrica attrazione col giovane avvocato (dal quale si è sentita accettata e desiderata) e le promesse per la vita fatte al marito, sceglierà queste ultime, consapevole tuttavia dell’ostilità della famiglia Forrester.

In particolare, Ridge e Brooke saranno sconvolti dallo scoprire questa riconciliazione quando verranno informati dallo stesso Carter, che avrà a quel punto riconsegnato il ritratto di Quinn ad Eric. Lo stilista difenderà con forza la propria decisione dalle critiche di figlio e nuora che, già impegnati sul fronte Sheila, pensavano di essersi liberati almeno di Quinn!

Ma, ora, cosa succederà?…

Pare improbabile che Quinn rivelerà al marito di aver passato le loro settimane di separazione nuovamente tra le braccia di Carter Walton: il loro flirt è rimasto segreto, così da non far perdere all’avvocato il posto alla Forrester Creations e la stima della famiglia, anche se Carter si era deciso ad uscire allo scoperto una volta che il divorzio di Quinn sarebbe stato ufficializzato.

Certo di potersi trovare un altro impiego di alto livello, l’avvocato non intendeva sacrificare più il sentimento per Quinn. Quest’ultima, ancora al fianco di Eric, sarà nella posizione di riprendere le ostilità con Sheila? Oppure questa vicenda continuerà ad essere un filone narrativo separato e la Fuller scoprirà di non potersi lasciare alle spalle quanto condiviso con Carter? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

